Алсу поделилась фото с дочкой Микеллой с празднования своего дня рождения
Певица Алсу Абрамова опубликовала фото с дочерью Микеллой в Instagram*. Под публикациями уже есть подборка восторженных комментариев.
Пользователи отметили, что мама и звездная наследница похожи не столько чертами лица, сколько внутренним светом и женственностью. Юзеры подчеркнули их обаяние и красоту. Отметилась и Ани Лорак, которая поставила огонечки.
Алсу родилась 27 июня 1983 года, в 2024 году звезда официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. От этого брака у артистки трое детей: старшая дочь Сафина, сын Рафаэль и младшая дочь Микелла, которой весной 2026 года исполнилось 18 лет.
Ранее знаменитость поделилась откровенными мыслями в день своего 42-летия. Подробности в нашем материале.
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