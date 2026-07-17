Вдова вскоре вышла замуж, а сын стал лётчиком в Германии: как сложилась жизнь семьи Юрия Шатунова после его смерти и куда пропала дочь
В 90-х кумир миллионов Юрий Шатунов неожиданно уехал в Германию и начал новую жизнь. Он редко рассказывал о своей семье, желая оградить жену и детей от внимания журналистов. И только после внезапной смерти певца поклонники впервые увидели его потомков. Как сегодня живут вдова и наследники солиста «Ласкового мая», расскажет «Радио 1».
Почему Юрий Шатунов уехал из России на пике славы и скрывал детей от публики?В 1992 году Юрий Шатунов покинул Россию и эмигрировал в Германию. Этому решению способствовало несколько причин. После оглушительного успеха «Ласкового мая» певец устал от навязчивого внимания фанатов. Кроме того, воспитанник детдома неоднократно сталкивался с прямыми угрозами со стороны криминальных структур. Артист обосновался недалеко от Франкфурта-на-Майне и начал жизнь с чистого листа. Именно там молодой человек повстречал свою будущую жену Светлану.
Девушка родилась в Ярославле, но в детстве переехала с родителями за границу. Она получила юридическое образование. По словам самого певца, при знакомстве возлюбленная даже не подозревала о всенародной славе избранника. Их роман быстро перерос в крепкий союз, в котором на свет появились двое детей: сын Дэннис и дочь Эстелла. Несмотря на всенародную славу, звезда 80-х тщательно скрывал детей от посторонних глаз.
Юра мечтал, чтобы наследники росли вдали от объективов и не чувствовали бремени громкой фамилии. Несмотря на жизнь за границей, легенда музыкального олимпа воспитывал продолжателей рода в любви к русскому языку и культуре. Впервые широкая публика увидела потомков кумира миллионов только после его смерти, когда семья прилетела в Москву, чтобы проводить близкого человека в последний путь.
Кто из детей звезды «ласкового мая» пошёл по стопам отцаСтарший наследник Юрия Шатунова появился на свет в 2006 году. Для многих стало сюрпризом, что крестным отцом мальчика выбрали бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Таинство прошло в Сочи, но в дальнейшем «Остап Бендер из шоу-бизнеса» почти не принимал участия в судьбе ребёнка. Сам юноша позже признавался, что встречался с крестным лишь пару раз. Отец безмерно радовался появлению первенца и гордился его твёрдым характером. Мальчик рос самостоятельным и целеустремленным, что не могло не вызывать восхищения у звезды 90-х. Дэннис не стал продолжать музыкальную династию.
Вместо сцены юноша выбрал гражданскую авиацию, связав свою судьбу с небом. Сегодня 19-летний молодой человек продолжает жить в Германии вместе с мамой и младшей сестрой и переезжать в Россию на постоянное место жительства пока не планирует. Те, кто следит за семьёй, замечают: с каждым годом будущий пилот всё больше напоминает своего знаменитого папу. Дочь Юрия Шатунова, по словам близких подруг, — личность яркая, разносторонняя, с сильным характером и лидерскими качествами.
С детства девочка увлечена кулинарией: виртуозно готовит сложные семейные блюда, которые особенно любил её знаменитый отец. Впрочем, кухня — не единственная страсть Эстеллы. 13-летняя девочка осваивает гармонь и мечтает о карьере певицы. Многие преданные поклонники кумира 80-х уверены: именно она может стать достойной продолжательницей творческой династии семьи.
Как наследники Юрия Шатунова отреагировали на новый брак матери?В первые годы после трагического ухода певца Светлана вела затворнический образ жизни. Вдова тщательно скрывала свою личную жизнь от назойливых камер. Однако спустя несколько лет стало известно, что женщина снова вышла замуж. Свадьбу сыграли в узком кругу, подальше от посторонних глаз. Сын и дочь отнеслись к маминому счастью с полным пониманием. А вот мнения поклонников разделились. Часть аудитории искренне порадовалась за неё, другие же восприняли известие в штыки.
Сама Светлана хранит гордое молчание и не вступает в публичную полемику. Сейчас семейный очаг по-прежнему теплится в Германии. Несмотря на жизнь за рубежом, дети не забыли свои корни. Они свободно общаются на родном языке, изучают традиции, о которых так тепло вспоминал их отец, и свято берегут его творческое наследие.