Вдова вскоре вышла замуж, а сын стал лётчиком в Германии: как сложилась жизнь семьи Юрия Шатунова после его смерти и куда пропала дочь

17 июля 2026, 15:42

Юрий Шатунов (Фото: Инстаграм* @yuriy_shatunov)

В 90-х кумир миллионов Юрий Шатунов неожиданно уехал в Германию и начал новую жизнь. Он редко рассказывал о своей семье, желая оградить жену и детей от внимания журналистов. И только после внезапной смерти певца поклонники впервые увидели его потомков. Как сегодня живут вдова и наследники солиста «Ласкового мая», расскажет «Радио 1».





Содержание Почему Юрий Шатунов уехал из России на пике славы и скрывал детей от публики? Кто из детей звезды «ласкового мая» пошёл по стопам отца Как наследники Юрия Шатунова отреагировали на новый брак матери?

Почему Юрий Шатунов уехал из России на пике славы и скрывал детей от публики?



Юрий Шатунов (Фото: Инстаграм* @yuriy_shatunov)

Кто из детей звезды «ласкового мая» пошёл по стопам отца



Юрий Шатунов (Фото: Инстаграм* @yuriy_shatunov)

Как наследники Юрия Шатунова отреагировали на новый брак матери?