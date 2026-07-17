ФНС выставила счёт продюсерскому центру Леонида Агутина
Продюсерский центр Леонида Агутина оказался среди компаний, за которыми числится задолженность перед налоговой службой. Как сообщает «Звездач», ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина» имеет долг перед ФНС примерно на 25 тысяч рублей.
Организация занимается творческой деятельностью, а также реализацией музыкальных проектов артиста. На данный момент задолженность остаётся непогашенной, однако её размер является относительно небольшим.
Причины возникновения долга и сроки его возможного погашения пока неизвестны. Также не сообщалось, связано ли это с технической задержкой платежа или с другими обстоятельствами.
Ранее стало известно, что Леонид Агутин и Анжелика Варум увеличили стоимость аренды своей квартиры в Майами до 7 тысяч долларов в месяц. По данным СМИ, причиной стало изменение налоговых условий: после отмены некоторых льгот ежегодный налог на недвижимость супругов якобы вырос примерно с 10 до 12 тысяч долларов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России