ФНС выставила счёт продюсерскому центру Леонида Агутина

17 июля 2026, 15:35

Компания Леонида Агутина задолжала налоговой 25 тысяч рублей

Леонид Агутин (Фото: Instagram* / @agutinleonid)

Продюсерский центр Леонида Агутина оказался среди компаний, за которыми числится задолженность перед налоговой службой. Как сообщает «Звездач», ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина» имеет долг перед ФНС примерно на 25 тысяч рублей.