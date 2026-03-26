«Вдовец» Новосёловой, секс-символ и сперма Череватого в банке: постыдные тайны новых участников «Битвы экстрасенсов»
28 февраля стартовал юбилейный сезон легендарного мистического проекта. За время эфиров он уже успел обрасти громкими скандалами. В новой «Битве» на сцене сошлись 12 участников из разных уголков мира — от Италии до Сибири: маги, ведьмы, шаманы и медиумы. Однако за магической атрибутикой и эпатажными заявлениями скрываются реальные люди с непростой судьбой, психологическими травмами и теневой стороной личности. Кому из героев действительно пришлось пройти через тяжелые испытания, а кто просто мастерски нагоняет хайп, читайте в материале «Радио 1».
Почему итальянская ведьма с русскими корнями никогда не расстаётся с бутылочкой?Итальянская ведьма с русскими корнями берёт на испытания бутылочку оливкового масла. С её помощью колдунья превращается в ту, кто читает мысли, видит боль и тайные страхи. Вопрос лишь в одном: это магия или хорошая актёрская школа? Участие Дженнифер в проекте вызвало много споров и критики. Главная причина — актёрское образование и модельное прошлое блондинки. Именно этим объясняется, почему её лицо кажется зрителям таким знакомым. Девушку можно увидеть в фильмах «Грех и стыд», «Целую руки», «Трио Де Филиппо», а также в рекламных кампаниях Maybelline, MAC, Nars и Almay.Экстрасенс рассказала, что в 27 лет мистическим образом узнала о неверности жениха: ей явилась фигура Смерти над кроватью. Это видение стало для неё поворотным моментом в изучении магии.
«За месяц я превратилась в ходячего трупа. Ничто не имело смысла. И я помню, как однажды ночью, когда я уже почти засыпала, прямо над моей кроватью я увидела фигуру Смерти. Черный плащ. Косa. Она парила надо мной в тишине. Именно тогда я поняла, что на самом деле значит аркан “Смерть” в Таро. Не про физическую гибель. А про трансформацию, про конец старого и начало чего-то нового»,— поделилась экстрасенс в телеграм-канале.
Сегодня она вместе с новым возлюбленным проводит тренинги, на которых обучает желающих премудростям любви и рассказывает, как распознать «того самого» мужчину, финансы также являются одной из главных тем на её тренингах. В социальных сетях итальянка рассказывала, что с 18 лет сама себя обеспечивала. Три года, особенно после переезда в отдельную квартиру от родственников, она жила в постоянной тревоге из-за нехватки денег. В 24 года девушка начала снимать жильё вместе с молодым человеком и сестрой — это принесло ей долгожданное чувство стабильности.
По словам Дженнифер, обретение финансового спокойствия запустило «денежный поток»: её доход вырос многократно. Теперь на собственном примере она учит клиентов монетизировать свои способности и увеличивать заработок. У итальянской ведьмы есть сестра-близнец Анастасия. Она давно следит за «Битвой экстрасенсов» и именно она подтолкнула Дженнифер к участию в шоу. Увлечение магией в этой семье — вовсе не случайность.
Мистические традиции в русско-итальянской семье Бьянки уходят корнями в прошлое: мама девушки слывёт «тихой» ведьмой, а прабабушка по материнской линии серьёзно занималась магией. Добавим к этому, что сама экстрасенс проходила обучение у Сони Егоровой, знакомой зрителям по 18-му сезону «Битвы».
«Скорбящий»: кто он на самом делеЭкстрасенс с говорящей фамилией Бесов когда-то всерьёз намеревался покорить «Битву экстрасенсов», но вмешалась любовь. Финалистка седьмого сезона Илона Новосёлова запретила бойфренду участвовать в шоу — она боялась, что слава изменит его. Артём подчинился и долгие годы оставался в тени своей звёздной возлюбленной. Их союз был далёк от идеала: постоянные ссоры, ревность, унизительные сборы вещей — Бесов не раз оказывался на улице после очередного конфликта. Илона считала, что ему рано соваться в «Битву». Финал оказался трагическим: после очередной размолвки Новосёлова погибла, выпав с балкона.
«Я не видел, как она выпала. В тот день она проснулась, у нее болела душа, ей было плохо, я ее успокоил, у меня всегда это получалось. Она начала на меня ругаться, я не отвечал, знал, что она не со зла. Вышел на улицу, вернулся и сказал: «Илона, я устал, надо что-то с этим решать». Я собрал чемоданы, думал, она успокоится, поймет мои намерения, что мне тоже тяжело. Она случайно поскользнулась, а я был с её мамой в комнате», — предавался воспоминаниям Артём.Парень до сих пор не скрывает: он очень любил Илону и продолжает любить до сих пор. После той трагедии Бесов навсегда закрыл личную жизнь от посторонних глаз. В эфире «Битвы экстрасенсов» он откровенно признался — прошло девять лет, а он всё ещё один.
После гибели Илоны Бесов забрал часть её личных вещей, которые до сих пор использует в своих ритуалах. Сам экстрасенс признаётся, что девять лет вёл жизнь отшельника, но теперь решил испытать свои силы в «Битве». Фанаты Артёма такому решению только обрадовались, а вот некоторые знакомые из прошлого обвинили его в шарлатанстве и хайпе на трагедии, чтобы успешнее вписаться в проект.
«Были с ним знакомы давно. Ни о какой магии тогда речи не шло. Нормальный парень был, правда, в готику углублялся. Но этой темой тогда многие интересовались. <…> Моё мнение, что на проект он подался из-за красивой легенды, как бы ужасно это ни звучало. Понимал, наверное, что Илону помнят, а его все будут жалеть», — откровенничал один из комментаторов.
На сегодня Артём Бесов — безусловный лидер симпатий зрителей и один из ключевых претендентов на победу в проекте. Публика его обожает, только чем именно он завоевал любовь — настоящими способностями или душераздирающей историей «вдовца» — большой вопрос.
Тот, кто видит то, что скрытоПосле демобилизации Семён решил попробовать себя в блогинге. Он вёл страницы в соцсетях под никами Dogimans и Vzapadlo, но темы магии никогда не затрагивал. За время деятельности ему удалось набрать несколько сотен подписчиков.До прихода в «Битву экстрасенсов» Лесков никогда не заявлял о своей причастности к эзотерике. Сейчас на своей странице в соцсети «ВК» Семён скромно называет себя сибирским ведьмаком. И это не случайно: именно в суровой Сибири, как он утверждает, впервые проснулись его необычные способности.
От монастыря до «Танцев со звездами»Год, проведённый в монастыре в детстве, стал для Анзора Одишария поворотным: там он впервые ощутил, что реальность гораздо шире привычного. Он освоил умение видеть ложь, чувствовать чужой страх и распознавать боль. Сам грузинский экстрасенс утверждает, что дар в их роду передаётся по наследству. Точного возраста, когда в нём пробудились эзотерические способности, Анзор не называет — говорит лишь, что это произошло в промежутке от 7 до 12 лет. Уже тогда он начал развивать скрытые силы: помогал близким решать финансовые трудности, избавлять их от стресса и предсказывал будущее.
Эзотерический дар не помешал Анзору получить классическое образование. В 2018 году он окончил медуниверситет в Тбилиси, но по профессии работать не стал, выбрав путь астролога и нумеролога. Уже через год обаятельный грузин заявил о себе на эстонской «Битве экстрасенсов», где одержал победу над 11 конкурентами и получил Синюю руку.
Вслед за победой пришла популярность. Анзора стали активно приглашать на ТВ: он вёл утренние программы, где неожиданно для многих давал советы по финансовой грамотности и рассказывал, как приманить деньги. А в 2025 году экстрасенс попробовал свои силы в грузинской версии «Танцев со звёздами».
Экстрасенс не скрывает амбициозных планов: в России он хочет не только победить в «Битве», но и обрести невесту. И если судить по реакции публики, со вторым пунктом проблем точно не будет — зрительницы уже успели назвать его главным красавчиком сезона. Бородатые участники с медицинским дипломом, как известно, пользуются неизменным успехом у аудитории (вспомним хотя бы Константина Гецати). А с учётом того, как Анзор любит появляться на телевидении, его вполне могут пригласить и на «Холостяка».
Капельница днём, сырая печень ночьюСамая юная участница сезона — 19-летняя Варвара Петрович. Карельская шаманка, скрывающаяся за ником «Крик», поражает своей двойственностью: днём она спасает пациентов в больнице, а ночью на погостах ест сырую печень и разговаривает с духами. Но вне этих двух миров Варя — обычный подросток своего поколения: бьёт тату, выкладывает в соцсети стильные фото и размышляет о «невидимой стороне реальности». В её TikTok блогерская лёгкость соседствует с глубокими рассказами о северных традициях.По сути, Петрович только ищет свой путь — и для 19 лет это вполне закономерно. Источник своих сил Петрович видит в родовых корнях и суровой природе Севера. Она позиционирует себя как погостного практика и карельского шамана — её стихия — работа с духами и энергия предков. Шаманка не ограничивается словами: в её практике есть место жёстким обрядам очищения и защиты. К ней обращаются те, кто запутался в токсичных связях или сломался под внешним давлением. Главные инструменты ведьмы — шёпот карельских лесов и сила рода, которую она считает надёжным щитом для любого человека.
Ученик против наставницы: чем обернулось громкое заявление Ларисы ШеинойЛариса Шеина из Иваново появилась в проекте с размаху, сразу выложив на стол свои главные козыри. Женщина объявила себя «духовной матерью» Александра Сакова — финалиста предыдущей «Битвы экстрасенсов» — и заявила, что именно она приобщила деревенского колдуна к непростому магическому ремеслу. Однако настоящее внимание зрителей привлекло иное — артефакт, с которым ведьма выходит на практики. Это бутылка с «живой водой», которая, как утверждает Лариса, является биоматериалом хорошо знакомого публике чернокнижника Влада Череватого.
Разоблачение Шеиной не заставило себя долго ждать. Причём «сдали» её свои же. Сразу после выхода первого выпуска шоу в эфир Александр Саков опубликовал в личном блоге развёрнутый пост, в котором всё подробно объяснил.
«Всё бы ничего, но это всего лишь моя бывшая сотрудница, выполнявшая роль секретаря. Да, она присутствовала со мной на приёмах и конспектировала информацию клиентов. Я очень рад, что Лариса смогла спустя 5 лет проб попасть на проект, правда, под соусом того, что она хочет меня разоблачить», — объяснил экстрасенс.
Причиной увольнения Ларисы, как рассказал Александр, стали её самостоятельные контакты с клиентами — она навязывала им свои услуги, но в итоге не выполняла работу. К тому же, по его словам, у бывшей подчинённой были проблемы с алкоголем. После скандала с финалистом 24-го сезона Лариса закрыла все свои аккаунты в соцсетях — видимо, сейчас она не готова к консультационной работе. Влад Череватый тоже не стал скрывать своего возмущения:
Было ли это мистическим предсказанием Влада Череватого или же банальным стечением обстоятельств, но результат оказался плачевным: после первого же испытания «магическая мать» показала себя слабее всех — её имя попало в «чёрный конверт».
«Ни я, ни мои биоматериалы не имеют никакого отношения к этому отвратительному перфомансу. Это подлый хайп, который перешел все границы. Но, поверьте мне, не пройдет и трех-четырех выпусков, как вы вместе со своей баночкой пойдете ко дну, хотя, по-моему, вы уже на дне», — сказал Череватый.
От «Склифосовского» до магии: путь медиума через абьюз и актёрствоС ранних лет Анжела Гомкцян, позже взявшая псевдоним Анжела Гома, выделялась среди сверстников: она произносила странные фразы, а когда кто-то из родных умирал, видела душу, парящую над гробом. Принять свой дар медиума девушке было непросто. Она стремилась жить как все: путешествовала, занималась балетом, родила ребёнка, пережила развод, снова влюбилась.Но новый избранник оказался абьюзером — он жестоко избил Анжелу, лишив её слуха на одно ухо. После этой травмы все органы чувств девушки обострились, и она осознала: магия — её истинное призвание. До погружения в эзотерику Анжела пробовала себя в бизнесе — занималась производством верхней одежды. Однако творческое начало взяло верх над коммерцией. В итоге ведьма поступила в Школу драмы Германа Сидакова и получила актёрское образование. А в 2021 году Гомкцян появилась в девятом сезоне популярного медицинского сериала «Склифосовский».
Любопытно, что свои способности Анжела Гома начала демонстрировать открыто лишь весной прошлого года. Ещё недавно её соцсети пестрели семейными фото и кадрами из путешествий, а теперь всё внимание сосредоточено на духовных поисках. Сам выход к публике в качестве эзотерика она связывает с влиянием Сатурна — планеты, которая вдохновила её на более тесную энергетическую связь с миром. Дар медиума — не единственный талант Анжелы Гомы: она также прекрасно владеет джазовым вокалом.
Трёхлетняя девочка, которая почувствовала отца за гранью жизниВ начале проекта Анна Вартюхова рисковала остаться в тени: зрители не восприняли её всерьёз после провала с поиском человека в багажнике. Но обаяние роковой брюнетки сработало — наблюдатели допустили девушку к испытанию «Мистер Икс», и здесь она показала себя с лучшей стороны. Свой дар ведьма, по её словам, получила после смерти отца. Трагедия случилась, когда Анне было всего три года. Она до сих пор помнит тот день: взрослые шептались и старались её отвлечь, но малышка уже тогда чувствовала — отец рядом, он держит её за руку.
Личная жизнь Анны Вартюховой окутана тайной — девушка скрывает детали своей биографии. Соцсети она использует главным образом для рекламы своих услуг. В одном из интервью ведьма рассказывала, что работала с онкобольными и помогала излечивать серьёзные психологические травмы.Вартюхова — не только маг и целительница, но и признанный эксперт. Как член Национальной ассоциации специалистов метафизических практик она не раз участвовала в радиопередаче «Метафизика 2.0» на Black Radio FM. Вместе с парапсихологом Вадимом Адамсоном ведьма говорила о мистике и тайных знаниях с позиции самопознания.
Бывшие муж и жена, которые перепутали «Битву» с реалити о любвиСтоит этой паре появиться в кадре, как фанаты «Битвы экстрасенсов» начинают подозревать, что переключились на другой канал. Ведь Полина и Сергей ведут себя так, будто участвуют в романтическом реалити.
Их история проста: Книна и Руфлядко — бывшие супруги, которые делили не только квартиру, но и нишу в эзотерике. Оба практиковали африканскую магию.Полина решила пойти на кастинг, узнав, что туда же собирается экс-муж. Позже она объявила Сергею «магическую войну». Третий выпуск превратился в арену открытого противостояния. На общем обсуждении Руфлядко сделал громкое заявление: он уже провёл ритуал на всех участников, чтобы «затуманить их разум» и получить преимущество. Отдельный «номер» он оставил для Полины — в готическом зале жрец вуду достал загадочный порошок и распылил его на бывшую жену, пояснив, что это расплата за её прошлые магические действия против него. Зрители уверены: наблюдать за разборками «фриковых бывших» осталось недолго. Оба не выглядят как сильные экстрасенсы, к тому же у них просто нет времени на испытания — все силы уходят на противостояние друг с другом.
Два дня в японском лесу без еды и воды: как Виталий Терлецкий стал экстрасенсомЗрители знали Виталия Терлецкого задолго до «Битвы экстрасенсов» — он был сценаристом комиксов «Собакистан», «Роман, победитель Ласточек», создателем игры «Альтушка для скуфа». С 2016 года он писал для Bubble Comics, в том числе работал над серией «Майор Гром» — эти сюжеты позже легли в основу фильма «Гром: Трудное детство».
О том, что Терлецкий серьёзно интересуется эзотерикой, не догадывался никто — в его соцсетях эта тема никогда не всплывала. Многие решили, что участие в мистическом шоу — просто пиар-ход перед очередным проектом. Но сам Виталий объяснил: несколько лет назад с ним случилось нечто, перевернувшее жизнь. Он заблудился в японских горах и двое суток бродил по лесу без еды и воды. Выбраться к людям ему помогли бестелесные существа — только позже он понял, что это были духи.
После этого автор комиксов углубился в изучение оммедо — искусства «дружбы с духами». Сегодня в коробке из-под печенья у него живут пять невидимых спутников. У каждого своё имя и предназначение, а разговаривает Виталий с ними по-японски.
Клиническая смерть в 12 лет и новый аккаунт в 2024: путь сирийского экстрасенсаЭтот сирийский маг, возможно, не задержится надолго в 25-й «Битве», но внимания он заслуживает. Уж слишком много вопросов он оставил без ответа. Дликан Моханд родом из Сирии. Он утверждает, что в 12 лет пережил клиническую смерть: сердце остановилось, врачи ничего не могли объяснить — ни травм, ни болезней у мальчика не было. Вернувшись с того света, Дликан обрёл сверхспособности — теперь он видит, слышит и чувствует больше, чем обычные люди.
Моханд получил образование менеджера, работал фотографом, а затем кардинально сменил сферу. Судя по соцсетям, интерес к эзотерике у него проснулся в 2024 году — тогда он создал новый аккаунт и начал писать о самопознании.