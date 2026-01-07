Великий родственник, скандал во Франции и «вдохновляющие» долги: как сложилась жизнь лидера «АукцЫона» Леонида Фёдорова и чем он занимается сейчас?
Леонид Фёдоров – российский рок-музыкант, лидер группы «АукцЫон». 8 января ему исполняется 63 года. Как складывается его путь, откуда появилось название коллектива и какие тайны хранит его семья – в материале «Радио 1».
Детство, семья и первые музыкальные импульсы
8 января 1963 года в ленинградской семье Фёдоровых появился на свет мальчик Леонид. Музыкальная восприимчивость проявилась у него с самого раннего возраста. Сам артист не раз подчёркивал в интервью, что родители не только не препятствовали его увлечениям, но и всячески их поощряли, относясь к интересам сына с уважением.
В восьмом классе будущий рок-музыкант собрал свой первый школьный коллектив. Примечательно, что отец, Валентин Фёдоров, собственноручно изготовил для юных музыкантов гитары. Однако первое публичное выступление, которое состоялось на школьном выпускном, обернулось для Леонида фиаско: его внезапно подвёл голос.
Позднее по работе и творческим обстоятельствам Фёдоров перебрался в Москву. При этом он неоднократно подчёркивал, что не испытывает тоски по городу детства, предпочитая наблюдать за изменениями Санкт-Петербурга со стороны, не вовлекаясь эмоционально.
Театральные корни и семейные тайны
В одном из разговоров с прессой музыкант затронул и семейную хронику, заявив, что его прадедом был Николай Фёдорович Монахов — народный артист, создатель и ведущий актёр БДТ. Эта фигура оказалась окружена ореолом культурных и политических мифов: Монахов фигурировал в «Хождениях по мукам» Алексея Толстого, состоял в дружеских отношениях с Максимом Горьким и Александром Бенуа.
Финал его жизни выглядит почти шекспировским: по официальной версии, он был отравлен собственной 17-летней супругой. Однако Леонид Фёдоров убеждён, что без вмешательства НКВД здесь не обошлось.
Учёба, служба и резкий разрыв с «нормальной» жизнью
В постолимпиадном 1981 году выпускник без проблем поступил на физико-математический факультет политехнического института. Выбор был продиктован прагматикой: наличие военной кафедры позволяло получить офицерское звание и избежать срочной службы. После окончания вуза Леонид несколько лет проработал в конструкторском бюро.
Однако инженерная карьера довольно быстро утратила для него всякий смысл. Внутреннее решение оказалось радикальным и, по тем временам, рискованным.
«Я как-то интуитивно понял, что не могу больше работать и хочу заниматься музыкой. Хотя по закону я не имел на это права — тогда можно было и в тюрьму угодить за такое. Когда я ушел в музыку, родители были в ужасе: “Ты что, идиот? Что это за занятие – песенки писать?”», — признался Фёдоров в одном из интервью.
Любопытно, что формально он ушёл не по собственной инициативе: ему «помогли» оформить увольнение за двухдневный прогул, несмотря на заступничество всего коллектива.
Путь Леонида Федорова: от школьного трио к легенде ленинградского рока
Музыкальная история Фёдорова стартовала в 1978 году с образования трио «Фаэтон», где вместе с ним играли басист Дмитрий Зайченко и барабанщик Алексей Вихрев. Позже коллектив расширился до квинтета: к составу присоединились Михаил Малов и Виктор Бондарик, который пересадил Зайченко за орган. Немного позже появился и Сергей Скворцов, взявший на себя свет и звук.
Переломным стал 1983 год. Группа сменила название на «Аукцион», была принята в Ленинградский рок-клуб и обзавелась харизматичным участником — Олегом Гаркушей. С его появлением концерты превратились в эксцентричные перформансы с элементами буффонады.
«Как только мы узнали, что нас будут принимать в рок-клуб, мы пошли пьянствовать и придумывать себе новое имя. Накупили портвейна, открыли словарь, стали листать, но дальше буквы «А» не двинулись. Остановились на «Аукционе». А «ы» появилась уже в 1988-м с подачи барабанщика Бориса Шавейникова», — рассказал Леонид Валентинович.
Орфографически дерзкий, но музыкально безупречный «АукцЫон» быстро стал феноменом: зарубежные гастроли в 1989 году, участие в одной волне с «Кино» и «Звуками Му», а также выпуск диска «Как я стал предателем» закрепили статус группы.
Скандалы, Франция и художественные провокации
Французский период оказался для коллектива двойственным. С одной стороны — судьбоносное знакомство с поэтом Алексеем Хвостенко, благодаря которому появился «Чайник вина» и знаменитая «Тайна». С другой — громкий скандал: танцор Владимир Весёлкин позволил себе на сцене элементы стриптиза, что вызвало резкую критику со стороны изданий «Комсомольская правда» и «Советская культура».
Сольное творчество Леонида Федорова и «вдохновляющие» долги
Несмотря на успех группы, Фёдоров не замкнулся в рамках коллективного формата. В конце 1990-х он представил сольный дебют «Четыресполовинойтонны». По слухам, название имело вполне конкретное происхождение: к моменту релиза музыкант якобы задолжал $4,5 тысячи.
В дальнейшем его дискография пополнялась как сольными работами, так и проектами в сотрудничестве с Анри Волохонским, Сергеем Старостиным, Владимиром Волковым и другими заметными фигурами отечественной сцены.
Отдельной строкой стоит упомянуть интерес к творчеству Фёдорова со стороны Алексея Балабанова. Композиция «Дорога» прозвучала в «Брате-2», а сразу восемь треков («Душа», «Весна», «Элегия» и др.) вошли в фильм «Я тоже хочу».
Брак, развод и «демократия» в быту
Личная жизнь артиста тесно переплелась с историей группы. В 1983 году он женился на Светлане — сестре Олега Гаркуши и подруге Виктора Бондарика. Свадьба прошла без рок-н-ролльного эпатажа — около пятидесяти гостей, всё достаточно традиционно.
В браке родились две дочери — Валентина и Ксения, обе впоследствии увлеклись музыкой. Однако со временем отношения дали трещину, и союз распался.
В 2003 году в Крыму Фёдоров познакомился с Лидией Бенциановой. Роман развивался стремительно: спустя год пара оформила отношения. Сегодня Лидия — не только муза, но и второй директор «АукцЫона», а также соавтор лейбла Ulitka.
«Не знаю, повезло мне, что я с Леней, или нет, но другой жизни я бы не хотела. Мне не всегда легко, конечно, живется. Во-первых, мотаемся. Во-вторых, бывает, настроение у нас не совпадает. Домашние обязанности у нас никак не распределены — кто хочет, тот и делает. Наверное, это называется демократия», — говорила она.
Вера и продолжающийся путь: Леонид Федоров сегодня
Известно, что Леонид Фёдоров — глубоко верующий христианин. К вере он пришёл через общение с Алексеем Хвостенко. По словам музыканта, именно религия принесла ему подлинную радость — ту, которую не давали ни поездки, ни новые впечатления, ни знакомства.
Сегодня Леонид Валентинович продолжает активную творческую жизнь — как сольно, так и в составе «АукцЫона». «Гимн чуме» стал не первым опытом работы с поэтическими текстами: например, альбом «Весна» полностью основан на произведениях Александра Введенского.
Актуальная информация о концертах, текстах песен и визуальных материалах публикуется на официальных ресурсах группы и самого музыканта.