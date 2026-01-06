Гарик Харламов обратился к дочери, которую Кристина Асмус увезла на Бали
Телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) поздравил свою дочь с днём рождения в личном блоге.
Шоумен опубликовал снимок своей 12-летней дочери Анастасии. На фотографии девочка улыбается, она одета в белую футболку и чёрные брюки, а на заднем плане видны воздушные шары.
«С днём рождения, моя любовь! Будь счастлива и здорова! Твой папа всегда с тобой!» — написал Харламов под фотографией.Пользователи в комментариях поздравили именинницу и отметили её внешность. Многие подписчики пожелали девочке счастья, а некоторые увидели в ней сходство с матерью, актрисой Кристиной Асмус.
Анастасия — единственная дочь Харламова и Асмус. Родители расстались несколько лет назад после семи лет брака. На новогодние праздники Кристина Асмус вместе с дочерью уехала на Бали. В поездке их сопровождал мужчина, личность которого актриса не раскрывает.