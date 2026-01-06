Гарик Харламов обратился к дочери, которую Кристина Асмус увезла на Бали

06 января 2026, 18:52

Игорь Харламов (Фото: Instagram* @garikkharlamov)

Телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) поздравил свою дочь с днём рождения в личном блоге.





Шоумен опубликовал снимок своей 12-летней дочери Анастасии. На фотографии девочка улыбается, она одета в белую футболку и чёрные брюки, а на заднем плане видны воздушные шары.

«С днём рождения, моя любовь! Будь счастлива и здорова! Твой папа всегда с тобой!» — написал Харламов под фотографией.