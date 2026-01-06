Юлия Пересильд провела зимний вечер с дочерьми на ГУМ-катке
Юлия Пересильд показала подписчикам, как проводит первые дни нового года в кругу семьи.
Звезда фильма «Вызов» отправилась на ГУМ-каток вместе со своими дочерьми — 16-летней Анной и 12-летней Марией. Актриса опубликовала тёплые кадры с прогулки по Красной площади, где семья весело провела время на льду.
Для выхода Юлия выбрала лаконичный чёрный образ. Младшая дочь Мария тоже остановилась на сдержанных оттенках — чёрном и тёмно-синем, тогда как Анна выделялась романтичным белоснежным нарядом. Образ старшей дочери дополнили меховая куртка и объёмная пушистая шапка, придавшие ей особенно нежный и зимний вид.
В подписи к снимкам Пересильд призналась, что именно такие моменты наполняют её радостью и спокойствием. Актриса поздравила подписчиков с наступившим 2026 годом и отметила, что встречает его в приподнятом настроении, рядом с самыми близкими людьми.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России