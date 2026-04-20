Достижения.рф

Дом российской певицы Ирины Дубцовой обокрали, вынеся ценности на миллионы рублей

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* @dubtsova_official)

Дом российской певицы Ирины Дубцовой обокрали, вынеся из помещения ценности на миллионы рублей. Об этом артистка заявила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.



Сейчас звезда делает ремонт в своём двухэтажном особняке. У неё часто менялся персонал, и дом фактически стал «проходным двором». Из-за сложившихся обстоятельств Дубцова не сразу обратила внимание на то, что у нее стали исчезать вещи.

«Надо цапануть»: Филипп Киркоров обвинил артистов в пиаре на его имени
Первым заподозрил неладное 20-летний сын певицы Артём. Он взял из дома бутылку шампанского за десять тысяч рублей для вечеринки с друзьями. Когда дорогой напиток открыли, то стало ясно, что его подменили на дешёвый аналог. После этого Ирина проверила сейф, шкатулки с драгоценностями и гардероб. Она поняла, что пропало множество вещей.

Общий ущерб оценивается в миллионы рублей. Знаменитость считает, что кража произошла из-за недобросовестных работников, но в суд подавать не стала.

«Я еще такой человек, который не любит весь этот негатив, разбирательства. Мне нервы мои дороже. Бог накажет», — пояснила певица.
Дубцова подозревает, что орудовал не один человек. Она призналась, что не может сказать, кто является вероятным виновником случившегося, поскольку нанимала за этот период времени различных людей.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0