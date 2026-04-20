Дом российской певицы Ирины Дубцовой обокрали, вынеся ценности на миллионы рублей
Дом российской певицы Ирины Дубцовой обокрали, вынеся из помещения ценности на миллионы рублей. Об этом артистка заявила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Сейчас звезда делает ремонт в своём двухэтажном особняке. У неё часто менялся персонал, и дом фактически стал «проходным двором». Из-за сложившихся обстоятельств Дубцова не сразу обратила внимание на то, что у нее стали исчезать вещи.
Первым заподозрил неладное 20-летний сын певицы Артём. Он взял из дома бутылку шампанского за десять тысяч рублей для вечеринки с друзьями. Когда дорогой напиток открыли, то стало ясно, что его подменили на дешёвый аналог. После этого Ирина проверила сейф, шкатулки с драгоценностями и гардероб. Она поняла, что пропало множество вещей.
Общий ущерб оценивается в миллионы рублей. Знаменитость считает, что кража произошла из-за недобросовестных работников, но в суд подавать не стала.
«Я еще такой человек, который не любит весь этот негатив, разбирательства. Мне нервы мои дороже. Бог накажет», — пояснила певица.Дубцова подозревает, что орудовал не один человек. Она призналась, что не может сказать, кто является вероятным виновником случившегося, поскольку нанимала за этот период времени различных людей.