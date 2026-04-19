«Не уважаю многих артистов»: актёр Никита Павленко высказался о коллегах

Никита Павленко раскритиковал актёров за кокетство и нелюбовь к себе на экране

Никита Павленко поделился мнением о коллегах, которые заявляют, что не любят смотреть фильмы со своим участием. По его словам, подобные высказывания выглядят неискренне. Об этом сообщает «Леди Mail».





Актёр считает, что такие заявления — скорее проявление кокетства, чем реальное отношение к себе. Он подчеркнул, что не верит артистам, которые утверждают, что им неприятно видеть себя на экране.





«Я считаю, что это — это большое кокетство. Те актеры, кто говорят, что не любят себя на экране, вообще, считаю, врут. За это я и не уважаю многих артистов, что такое вот поведение — это уже какое-то склонение нашей с ними профессии в женскую сторону», — высказался актер.