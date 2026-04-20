«За мной не заржавеет»: Боня извинилась перед Собчак после обвинений в травле

20 апреля 2026, 10:20

Виктория Боня извинилась перед Ксенией Собчак после обвинений в заказной травле

Телеведущая Виктория Боня принесла извинения Ксении Собчак после своих обвинений в заказной травле. Её слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».





После публичных обвинений телеведущей Собчак немедленно вышла на связь и опровергла слова Бони.

«Вика, это какое-то втягивание меня в твою вселенную коммунальных разборок. Участвовать в этом не хочу, но клевету не потерплю. Пришли доказательства либо извинись», — заявила Ксения.

«За мной никогда не заржавеет принести извинения, если я что-то неправильно сделала. Я приношу извинения Ксении Собчак, так как верю человеку на слово. Очень рада, что мы этот вопрос решили», — написала Виктория.