«За мной не заржавеет»: Боня извинилась перед Собчак после обвинений в травле
Виктория Боня извинилась перед Ксенией Собчак после обвинений в заказной травле
Телеведущая Виктория Боня принесла извинения Ксении Собчак после своих обвинений в заказной травле. Её слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».
После публичных обвинений телеведущей Собчак немедленно вышла на связь и опровергла слова Бони.
«Вика, это какое-то втягивание меня в твою вселенную коммунальных разборок. Участвовать в этом не хочу, но клевету не потерплю. Пришли доказательства либо извинись», — заявила Ксения.Блогер, по всей видимости, не нашла доказательств и сразу же обратилась к журналистке с покаянием.
«За мной никогда не заржавеет принести извинения, если я что-то неправильно сделала. Я приношу извинения Ксении Собчак, так как верю человеку на слово. Очень рада, что мы этот вопрос решили», — написала Виктория.Ранее стало известно, что Виктория Боня готовит коллективный иск против Владимира Соловьёва, Виталия Милонова и Артемия Лебедева.