«Вы это заслуживате»: за что Дмитрий Дюжев оскорбил россиян и попал в розыск. Роман с Фриске и другие тайны звезды «Бригады»
Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев прославился после серии работ в криминальных фильмах о лихих 90-х. С детства мечтая о сцене, он столкнулся с тяжёлой утратой: умерли его близкие. Несмотря на все испытания, Дюжев сумел найти в себе силы продолжить путь в искусстве и завоевать сердца зрителей, став одним из самых ярких актёров своего поколения. Как артист живет сейчас, расскажет «Радио 1».
Дмитрий Дюжев: биографияДмитрий Дюжев — старший сын актёра Петра Валентиновича Дюжева и Людмилы Григорьевны, которая, хотя и не была актрисой, работала в сфере культуры. Дмитрий родился 9 июля 1978 года и вспоминает своё детство в Астрахани как самое счастливое время. Он активно участвовал в дворовых постановках и мечтал о сцене. Отец будущей звезды сериала «Бригада» не только строил карьеру актёра, но и занимался бизнесом: в начале 90-х у него был небольшой магазин, который обеспечивал семью стабильным доходом.
В 17 лет Дмитрий окончил Школу одарённых детей, после чего его путь был предопределён. Он успешно поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет, где его наставником стал легендарный Марк Захаров. Вуз Дюжев завершил в 1999 году и с головой погрузился в профессию.
Начало карьеры и тройная трагедия в семьеПосле получения диплома Дмитрий Дюжев присоединился к труппе Московского ТЮЗа. На протяжении нескольких лет он полностью посвятил себя театру, к которому до сих пор испытывает искреннюю любовь. В его репертуаре незабываемые роли в спектаклях «Кто царевну поцелует», «Романтики» и «Невероятный иллюзион Эрни». Сегодня Дмитрий активно участвует в антрепризах и спектаклях, таких как «Двенадцатая ночь» и «Ромео и Джульетта».
Дебют Дюжева в кино состоялся в 2000 году в боевике Александра Атанесяна «24 часа», где он сыграл небольшую роль сержанта в СИЗО. На съёмках ему посчастливилось пообщаться с такими мастерами, как Андрей Панин, Игорь Старыгин, Георгий Тараторкин и Михаил Козаков. Фильм получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Широкую известность Дмитрию принесла роль Космоса в культовом сериале «Бригада» (2002). Изначально он был утверждён на роль Мухи, но затем её отдали Павлу Майкову.
Однако участие Дюжева в «Бригаде» едва не сорвалось из-за череды несчастий, обрушившихся на его семью. Всё началось с того, что младшая сестра актёра тяжело заболела — ей диагностировали лейкемию. Родители сделали всё возможное для её лечения: на дорогостоящие операции и лучших врачей ушли все семейные накопления. К сожалению, спасти 12-летнюю Анастасию не удалось — она умерла в 1998 году. Дмитрий был безутешен и не мог смириться с потерей сестры. В тот момент он ещё не догадывался, что эта утрата станет началом череды горестей для его семьи. После смерти дочери отец Дмитрия начал утопать в алкоголе, вскоре покончил с собой. Следом за ним ушла и мама Дмитрия — её сердце не выдержало горя. Дюжев до сих пор корит себя за то, что не смог защитить своих близких:
Потеря сразу троих дорогих людей стала тяжёлым ударом для молодого актёра. Он погрузился в глубокую депрессию и даже задумался о том, чтобы уйти в монастырь. Единственным, что могло его остановить от этого решения, была работа — и она вскоре нашлась.
Участие в телепроектахДмитрий Дюжев, обладая яркой харизмой и необычной внешностью, также знаменит своим прекрасным голосом. В 2007 году он произвёл настоящий фурор на телешоу «Две звезды», выступая в паре с Тамарой Гвердцители. Их дуэт оказался очень успешным, и зрители замирали от восхищения, когда на сцене появлялась эта талантливая пара. Неудивительно, что они стали победителями проекта.
После успеха в шоу «Две звезды» Дюжев стал регулярно появляться на телевидении: его охотно приглашали в различные проекты, такие как «Танцы со звёздами», «Голос» и «Вечерний Ургант». В 2024 году он принял участие в специальном выпуске легендарного шоу «Угадай мелодию», где выступал вместе с Аглаей Шиловской и Екатериной Гусевой. Дмитрий также периодически гастролирует по стране с сольными концертами, в программе которых звучат романсы и песни Владимира Высоцкого, пользующиеся популярностью у его поклонников. Коронным номером артиста стала композиция «Люблю тебя сейчас», которая неизменно присутствует на всех его концертах.
Личная жизнь: от балерины до Жанны ФрискеВысокий (почти 2 метра) и обаятельный Дюжев всегда пользовался вниманием женщин. Неудивительно, что ему приписывают множество романов. Известно, что после съёмок в «Бригаде» он влюбился в балерину Анастасию Меськову. Пара даже начала жить вместе, но их роман вскоре завершился. Дюжев недолго оставался один — в 2003 году он встретил актрису Наталью Швец. Они были вместе два года и собирались пожениться, но их отношения закончились. После этого у Дмитрия, по слухам, была краткосрочная интрижка с Жанной Фриске.
В 2008 году Дюжев наконец нашёл свою любовь и женился на Татьяне Зайцевой. Пара счастлива в браке и воспитывает двоих детей: сына Ивана и дочь Анну. Ивану уже 15 лет; он увлекается спортом и музыкой, играет на фортепиано и занимается вокалом. Анне 9 лет; как и её брат, она интересуется искусством — рисует и занимается балетом.
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Скандалы с участием Дмитрия ДюжеваОдним из инцидентов, связанных с Дюжевым, стало происшествие в аэропорту, когда он устроил сцену из-за необходимости стоять в очереди с обычными пассажирами. Дюжев заявил, что у него билет в бизнес-класс, и попытался пройти регистрацию без очереди, что вызвало возмущение окружающих. Актёр не сдержался и наговорил немало резких слов.
«О чем мне с вами говорить? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я рискую жизнью ради вашего досуга. Сколько раз мы чуть не разбились на самолёте! У меня шрам на руке от жестяного штыря! Это всегда риск для жизни. Погибни сейчас, но будь лучшим, не допускай фальши! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей. И моё место — в последнем вагоне?» — эмоционально высказался он.
Многие также вспомнили его предыдущее спорное высказывание, сделанное незадолго до этого скандала, когда он заявил, что российские зрители не заслуживают качественного кино и поэтому смотрят низкопробные сериалы.
В биографии актёра были и более серьёзные инциденты. Например, в осенью 2011 года Дюжев на своей иномарке сбил ребёнка. Девочка, перебегая дорогу вместе с сестрой вне пешеходного перехода, неожиданно бросилась под колёса. Сначала в соцсетях распространилась информация о том, что Дюжев был пьян и ехал на высокой скорости. Однако позже выяснилось, что он был трезв и двигался со скоростью около 20 км/ч. Это обстоятельство, вероятно, помогло избежать серьёзных последствий: девочка упала на капот машины, но не получила серьезных травм. Сам актёр проявил благородство — он не покинул место происшествия, а сразу вышел из машины и попытался помочь пострадавшей, положив её на газон и подложив под голову свою куртку.
«Когда для вас делают такую ерунду и безвкусицу, значит, вы это заслуживаете! Получается, вы получаете тот продукт, который сами выбираете», — заявил он.
Девочка отделалась лёгкими ушибами, и её родители не стали предъявлять претензий к Дмитрию. Тем не менее, он самостоятельно решил помочь семье материально и регулярно интересовался состоянием ребёнка.
Как Дмитрий Дюжев оказался в розыскеВ 2024 году судебные приставы начали розыск актёра Дмитрия Дюжева. Причиной этому стал долг за коммунальные услуги. Актёр не оплатил счета за газ, тепло и электроэнергию, что вызвало вопросы у приставов. Общая сумма задолженности составила 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Кроме того, у Дюжева имеется ещё один долг за коммунальные услуги, который составляет 21 тысячу 143 рубля 64 копейки. В итоге, актёр должен выплатить приставам чуть более 44 тысяч рублей.
Чем занимается Дмитрий Дюжев сегодня?В свои 55 лет Дюжев остаётся востребованным актёром. За последний год он снялся в нескольких проектах разной степени успеха. Недавно он сыграл одну из ролей в фильме «Бременские музыканты» — приключенческой комедии, основанной на сказке братьев Гримм, но адаптированной для современного зрителя.
Также актёр снялся в одном из эпизодов сериала «Выжившие», действие которого происходит в постапокалиптическом мире, где оставшиеся в живых борются за выживание. В этом эпизоде Дюжев играет самого себя и оказывается в опасной ситуации, когда его гастролирующую труппу захватывают вооружённые люди. Они предлагают ему провести корпоратив для бандитов, но Дмитрий ещё не догадывается о последствиях этой «подработки».