09 июля 2025, 08:54

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев прославился после серии работ в криминальных фильмах о лихих 90-х. С детства мечтая о сцене, он столкнулся с тяжёлой утратой: умерли его близкие. Несмотря на все испытания, Дюжев сумел найти в себе силы продолжить путь в искусстве и завоевать сердца зрителей, став одним из самых ярких актёров своего поколения. Как артист живет сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Дмитрий Дюжев: биография Начало карьеры и тройная трагедия в семье Участие в телепроектах Личная жизнь: от балерины до Жанны Фриске Скандалы с участием Дмитрия Дюжева Как Дмитрий Дюжев оказался в розыске Чем занимается Дмитрий Дюжев сегодня?

Дмитрий Дюжев: биография

Начало карьеры и тройная трагедия в семье

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)



Участие в телепроектах

Личная жизнь: от балерины до Жанны Фриске

«Абсолютная бездарщина и старая бабушка»: жизнь Лии Ахеджаковой в эмиграции. Нищета и проблемы со здоровьем

Скандалы с участием Дмитрия Дюжева



«О чем мне с вами говорить? Артист и зритель, политик и избиратель — о чем вообще мне говорить с вами? Я рискую жизнью ради вашего досуга. Сколько раз мы чуть не разбились на самолёте! У меня шрам на руке от жестяного штыря! Это всегда риск для жизни. Погибни сейчас, но будь лучшим, не допускай фальши! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей. И моё место — в последнем вагоне?» — эмоционально высказался он.



«Когда для вас делают такую ерунду и безвкусицу, значит, вы это заслуживаете! Получается, вы получаете тот продукт, который сами выбираете», — заявил он.

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Как Дмитрий Дюжев оказался в розыске

Чем занимается Дмитрий Дюжев сегодня?