Стало известно, сколько стоил роскошный отдых Александра Овечкина в Турции

09 июля 2025, 08:19

SHOT: Александр Овечкин потратил больше 8 миллионов рублей на отдых в Турции

Александр Овечкин (фото: Telegram @ovigr8official)

Александр Овечкин потратил больше восьми миллионов рублей на отдых в Турции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.