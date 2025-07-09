Стало известно, сколько стоил роскошный отдых Александра Овечкина в Турции
Александр Овечкин потратил больше восьми миллионов рублей на отдых в Турции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Хоккеист на месяц выкупил виллу в пятизвёздочном отеле Maxx Royal Kemer Resort 5* в Кемере. Овечкин заехал в отель еще в начале июня и вернулся только на днях. Чтобы меньше пересекаться с туристами, спортсмен выкупил приватную виллу, стоимость которой составляет от 340 000 тысяч рублей за ночь и вмещает 10–12 человек. Из преимуществ: бассейн, джакузи, сауна и отдельный выход на пляж.
Несмотря на изолированность виллы, хоккеист часто выходил к отдыхающим, играл в пляжный волейбол, проводил зарядку и не отказывал поклонникам в фотографиях. В этом же отеле Овечкин встречался со звездами шоу-бизнеса Ксенией Бородиной и ее мужем, рэпером T-Killah, а также элитой российского спорта.
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