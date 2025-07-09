Фигуристка Аделина Сотникова опубликовала кадры с тайной свадьбы
Аделина Сотникова выложила фото с намеком на тайную свадьбу с Дмитрием Попко
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова намекнула, что тайно вышла замуж за отца своего маленького сына, теннисиста Дмитрия Попко. Радостное событие спортсменка анонсировала в День любви, семьи и верности, 8 июля.
На опубликованном снимке 29-летняя Сотникова запечатлена в мини-платье с приспущенными рукавами, а ее избранник – в черном пиджаке и синем галстуке. Никаких пояснений к фотографии Аделина не дала, не считая загадочной подписи.
«08.08.08. Никто не поймет, что это за цифра, но я понимаю», — со смехом поделилась она.Ребенок у Аделины родился в ноябре 2022 года, свою беременность она тщательно скрывала. Мальчика назвали Адриан. Через некоторое время Сотникова наконец-то рассекретила личность любимого — им оказался Попко. А в 2024 году девушка призналась подписчикам, что Дмитрий сделал ей предложение.
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