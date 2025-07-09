Фигуристка Аделина Сотникова опубликовала кадры с тайной свадьбы

09 июля 2025, 05:06

Аделина Сотникова выложила фото с намеком на тайную свадьбу с Дмитрием Попко

Аделина Сотникова и Дмитрий Попко (Фото: Instagram* @adelina_sotnikova14)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова намекнула, что тайно вышла замуж за отца своего маленького сына, теннисиста Дмитрия Попко. Радостное событие спортсменка анонсировала в День любви, семьи и верности, 8 июля.





На опубликованном снимке 29-летняя Сотникова запечатлена в мини-платье с приспущенными рукавами, а ее избранник – в черном пиджаке и синем галстуке. Никаких пояснений к фотографии Аделина не дала, не считая загадочной подписи.





«08.08.08. Никто не поймет, что это за цифра, но я понимаю», — со смехом поделилась она.