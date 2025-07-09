«Потрясающие дети!»: Лариса Долина поделилась впечатлениями от участия в образовательном форуме Агутина

09 июля 2025, 07:08

Долина тепло высказалась о молодых талантах на образовательном форуме Агутина

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Лариса Долина поделилась восторгом от участия в VI Семейном образовательном форуме Леонида Агутина, где юные таланты покорили ее сердце. Певица призналась, что дети «продлевают ей жизнь» своими выступлениями. Ее слова передает «7Дней.ru».





Народная артистка России Лариса Долина рассказала на закрытой вечеринке Radio Monte Carlo в Сочи о впечатлениях от форума Агутина. Долина всегда честна: прямо говорит, если не видит потенциала, но щедро хвалит тех, кто способен расти, желая им широкой сцены.





«У нас очень много талантливых детей! Я так хочу, чтобы они красиво развивались, и их услышало как можно больше людей», — призналась Долина.

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«Потрясающие дети! Петь в 10 лет так, что у тебя, артиста искушённого, с многолетним опытом и практикой, мурашки размером в ладонь бегают по всему телу?… Вот, что я имею в виду, когда говорю о том, что эти маленькие ЛЮДИ продлевают мою жизнь…. СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, ЛЮБОВЬ!», — написала звезда в личном блоге.