«Вы с ума сошли?»: измена грузинки сыну, побои и новость о беременности невестки, которая повергла в шок. Семейная драма Татьяны Васильевой
Татьяна Васильева — народная артистка, звезда комедий и королева острого слова. Но её собственная жизнь оказалась драматичнее любых ролей. В судьбе телеведущей хватало крутых поворотов и боли. Однако, несмотря на все испытания, актриса продолжает работать в театре и сниматься в кино. Но когда всё только понемногу стало налаживаться, сын преподнёс матери сюрприз, к которому она точно не была готова. О том, что произошло в день рождения знаменитости и почему спокойная жизнь снова откладывается, читайте в материале «Радио 1».
Как сомнительные роли сделали Васильеву звездойТатьяну Васильеву зритель помнит по ролям, которые разобрали на цитаты: «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Дуэнья», «Мнимый больной». Но за кадром осталось другое кино — собственная жизнь. Сценарий этой судьбы начался в театре «Сатирикон». Там Васильева вышла на подмостки в спектакле «Горе от ума» в главной роли, а партнёром был сам Андрей Миронов. Это сотрудничество стало тем самым трамплином, после которого о ней узнала вся страна. Потом было кино. В 70-е годы она взяла штурмом комедийный жанр — стала его королевой. Яркой, острой, неуступчивой. А в 80-е годы Татьяна неожиданно сменила амплуа. Зритель, привыкший видеть Васильеву в комедиях, увидел артистку совсем с другой стороны — в ролях отрицательных героинь, и сыграла их настолько убедительно, что зритель поверил: перед ним не актриса, а настоящая злодейка.
Но по-настоящему тяжёлый период наступил позже — в 90-е годы, тогда роли приходилось буквально отвоёвывать. Фрекен Розенблюм из «Пеппи», злая колдунья из сказки, хитрая Сусанна из «Самой обаятельной и привлекательной» — эти роли окончательно закрепили за ней статус не просто комической актрисы, а разноплановой артистки, способной на любые перевоплощения. А потом наступил кризис, и всё рухнуло. Из театра Татьяну Васильеву уволили с громким скандалом. Она осталась без работы, денег, но с детьми, которых нужно было кормить. Тогда ей пришлось приннять жёсткое решение: соглашаться на всё, даже на роли, о которых потом жалела. Как ни странно, именно эти сомнительные предложения превратили Васильеву в суперзвезду. И та привычка — работать на износ, не отказываться, хвататься за любую возможность — осталась с ней навсегда.
Материнский халат вместо отцовского плечаФилипп Васильев родился в Москве в конце июля 1978 года. Его отец — актёр Анатолий Васильев. Родители развелись, когда мальчику едва исполнилось четыре года. Затем Татьяна Григорьевна вышла замуж во второй раз — за Георгия Мартиросяна. В этом браке родилась дочь Елизавета, младшая сестра Филиппа. Сын с детства был не просто привязан к матери — всюду буквально следовал за ней по пятам: на съёмки, репетиции. Так что представление об актёрской жизни он получил ещё в дошкольном возрасте. Если же приходилось оставить его дома одного, он залезал в её халат, укутывался и сидел так, дожидаясь, когда мать вернётся с работы. Как позже рассказывала Васильева, причиной развода с Мартиросяном во многом стало его отношение к пасынку. Отчим поднимал руку на Филиппа, и самой актрисе от него тоже доставалось.
В дальнейшем отношения с родным отцом у Филиппа не сложились. Анатолий Васильев в жизни сына практически не появлялся. После школы парень не пошёл сразу по стопам родителей. Сначала он получил юридическое образование, но со временем его всё равно потянуло на сцену. Татьяна Григорьевна разглядела в нём способности и сказала: «Пробуй». Он прислушался к словам матери. Сначала была учёба во ВГИКе, в мастерской Анатолия Ромашина. Затем — ГИТИС, курс Татьяны Ахрамковой. В кино младший Васильев дебютировал в 2006 году. Первая роль была скромной — эпизод в сериале про сыщика Подушкина, где он сыграл врача. Позже была картина «Знахарь» с Вячеславом Никифоровым, там он получил роль заключённого Ганса. Дальше — «Дикий-3», «Дело чести», «Женщины на грани».
Личная жизнь сына Татьяны ВасильевойПервый раз Филипп Васильев попытался жениться ещё подростком. В 16 лет он тайно от матери обвенчался с грузинкой Соней, которая была на четыре года старше. Некоторое время молодые жили у Татьяны Григорьевны, но вскоре выяснилось, что у девушки есть другой. В 2008 году Васильев женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Анастасия Бегунова, с которой он познакомился на спектакле «Белла чао». Узнав, что невестка беременна, Татьяна Григорьевна настояла на свадьбе. Сын ей перечить не стал. В этом браке родились двое сыновей — Иван и Григорий. Однако в 2015 году отношения дали трещину. Со слов Татьяны Васильевой, супруга Филиппа ему изменяла, а затем сбежала, прихватив крупную сумму денег. В ответ на эти обвинения Бегунова выдвинула своё условие: видеть внуков можно будет за деньги либо после покупки ими квартиры.
Она называла Филиппа человеком, неспособным к самостоятельной жизни, и утверждала, что он нигде не работал и постоянно брал деньги у матери. Помириться не удалось. Однако квартиру Татьяне Григорьевне всё же пришлось купить. Бегунова уехала в Германию, а дети остались с отцом в Москве. Актриса была вынуждена решать жилищный вопрос, чтобы внуки находились рядом. В октябре 2016 года Филипп женился в третий раз. Его спутницей стала Мария Болонкина, которая была на девятом месяце беременности и вскоре родила дочь Мирру. Татьяна Григорьевна приняла невестку хорошо, и та отвечает ей взаимной симпатией.
В 2019 году Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. При росте 198 сантиметров его вес стал 110 килограммов. По словам актёра, он просто сел на диету. Мать уточнила: сын худел ради конкретной роли. Тогда же у него произошло кровоизлияние в глаз. Врачи спасли артиста от слепоты. Причиной назвали частые авиаперелёты. В 2022 году жена Мария родила вторую дочку, девочку назвали Саррой. Через два года женщина придумала необычный способ сообщить о новой беременности: спрятала тест в банку из-под кофе. Филипп был счастлив. А когда узнал, что будет сын, обрадовался ещё больше. Весной 2025 года в семье появился Яша.
Непростая личная жизнь дочери Татьяны ВасильевойТатьяна Васильева и Георгий Мартиросян заключили брак в 1983 году. 5 ноября 1986 года у них родился ребёнок. Елизавета стала единственным общим ребёнком бывших супругов. Лиза росла в любви и заботе. О матери отзывается прямо и характеризует Васильеву как личность с несгибаемым внутренним стержнем — такую не сломить. При этом дочь открыто признаёт: она настоящая маменькина дочка и без её наставлений не предпринимала ни одного шага. Татьяна Григорьевна радовалась, что важные слова не пропадают даром и достигают цели, и считала полную откровенность главным достоянием их отношений. Когда Лизе исполнилось девять лет, родители развелись. Расставание далось им тяжело. Васильева переживала настолько сильно, что всерьёз думала выброситься из окна. Однако позже они с Мартиросяном смогли восстановить отношения.
После развода Лиза осталась с матерью. Но отец не исчез из их жизни — он по-прежнему участвовал в её воспитании. После школы она поступила в РГГУ на журналистику, а потом неожиданно сменила направление: окончила Московский архитектурный институт и стала дизайнером интерьеров. Татьяна Васильева купила дочери отдельную квартиру. С девятнадцати лет девушка жила одна, но каждый день заезжала к матери, чтобы убедиться, что с ней всё хорошо. Личная жизнь у Елизаветы складывалась непросто. В апреле 2011 года она вышла замуж за дагестанского предпринимателя Имама, и у них родился сын Адам. Но брак продержался недолго — они расстались. Позже она встретила инженера и дизайнера Карена Юзбашяна. Он стал надёжным партнёром как в жизни, так и в бизнесе. А осенью 2024 года Лиза родила второго сына. Мальчика назвали Леонидом.
Что произошло с Татьяной ВасильевойВ мае 2024 года Татьяна Васильева в пятый раз сломала ногу. Врачи выписали лекарства для лучшего сращивания костей, но актриса отказалась от приёма — не поверила в пользу лечения. В 2025-м последовала операция на позвоночнике: удалили грыжу. Этому предшествовали долгие мучения с болями в спине. Едва актриса начала восстанавливаться после хирургического вмешательства, случилась новая беда. В конце марта 2026 года в центре Москвы, на Таганке, народную артистку России Татьяну Васильеву сбила машина. Женщина направлялась на тренировку в фитнес-клуб.
Из-за строительства, длящегося пятнадцать лет, тротуар перекрыли, и ей пришлось выйти на проезжую часть. В этот момент автомобиль проехал прямо по ступням телеведущей. Водитель даже не притормозил — скрылся с места происшествия. Филипп с женой обнаружили мать на обочине, та была в состоянии шока. В больнице подтвердили: разрыв мышц левой стопы и повреждение связок. Несмотря на острую боль и просьбы врачей, Васильева не стала отменять спектакли. Она твёрдо заявила, что мечтает умереть на сцене.
«Моя мечта — умереть на сцене», — признавалась знаменитость на канале НТВ.
Больше всего Васильева возмущалась поведением сотрудников ДПС. По словам Татьяны, те встали на сторону водителя и начали упрекать её саму. Сказали, что пешеход нарушила правила и переходила дорогу в неположенном месте. Но строительство на этом месте длится пятнадцать лет, нормального прохода нет — так объясняла актриса.
«Почему он (сотрудник ДПС) тут же встал на сторону человека, который на меня наехал? Сказал, что я нарушаю правила дорожного движения — иду не там, где я должна идти. Где я должна идти, там невозможно. Потому что там стройка. И она идёт 15 лет! Столько, сколько я занимаюсь в этом клубе!» — приводит слова Татьяны Ваильевой издание 7 Дней.ру.
Камеры наблюдения помогли установить личность человека за рулём. Юридической ответственности нарушитель так не понёс.
Как Татьяна Васильева отреагировала на новость о пополнении в семьеВ феврале народной артистке РФ исполнилось 79 лет. Актриса рассчитывала на обычный семейный вечер: гости, цветы, праздничный торт. Однако сын Филипп преподнёс сюрприз. Мужчина не стал дарить матери цветы, а вручил ей рамку, в которой вместо фотографии был снимок УЗИ. На видео, которое сын актрисы Филипп опубликовал в своих соцсетях, реакция матери была очень эмоциональной. Васильева призналась, что была шокирована, но этот шок был вызван тем, что предыдущий внук родился всего год назад — она просто не ожидала новости так быстро.
«Опять? Опять, что ли? Да вы врете... Вы с ума сошли!» — воскликнула артистка.
Филиппу уже 47, и он готовится стать отцом в шестой раз. Для Татьяны Григорьевны это будет восьмой внук. Она, конечно, рада за сына. Но понимает: спокойная жизнь снова откладывается, и помощь большой семье снова становится её реальностью. Актриса держится стойко, но нагрузка действительно колоссальная. Сейчас Татьяна Васильева, несмотря на недавнюю травму ноги и преклонный возраст, продолжает активно работать.