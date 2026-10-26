Соблазняла женатого, пока Алферова отмаливала его в церкви и исчезла через двое суток: мать Абдулова раскрыла правду об отношениях Егора Бероева с фигуристкой
В 2009 году двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева была участницей «Ледникового периода», где её партнёром стал Егор Бероев. Вскоре после скандального финала она исчезла. Что на самом деле произошло весной 2009 года и куда пропала «Мисс Калгари» через двое суток после победы, читайте в материале «Радио 1».
«Мисс Калгари» и трагедия на льдуЕкатерина Гордеева родилась 28 мая 1971 года в Москве. В 1982 году тренеры ЦСКА поставили 10-летнюю девочку в пару с 14-летним Сергеем Гриньковым. Под руководством Станислава Жука они стали чемпионами мира в 86 году, когда Кате было 14 лет. На Олимпиаде-88 в Калгари их произвольная программа под музыку Шопена и Мендельсона получила 14 оценок «5,9» и четыре «5,8». Журналисты называли спортсменку «Мисс Калгари».
За два месяца до Игр Гордеева получила тяжёлую травму на тренировке: Гриньков не удержал её на поддержке, и девушка ударилась головой о лёд. Месяц в больнице, сотрясение мозга — но она вернулась и выиграла. В 1991 году Екатерина и Сергей поженились. 20 ноября 1995 года Сергей Гриньков скоропостижно скончался от сердечного приступа во время тренировки в США. Кате было 23, на руках осталась двухлетняя дочь Даша. Она написала две книги о муже — «Мой Сергей» и «Письма Дарье» — и долго не выходила в свет.
«Ледниковый период»: история одного скандалаВ 2009 году рекордсменка согласилась участвовать в шоу «Ледниковый период: глобальное потепление». Её напарником стал Егор Бероев, в то время состоявший в браке с Ксенией Алфёровой. В прессе появились слухи о романе между партнёрами по проекту: таблоиды писали о совместных ужинах, поездках на одной машине и встречах в отеле «Арарат Парк Хаятт». Сами Бероев и Гордеева это отрицали. Людмила Крайнова, мать Александра Абдулова, в интервью журналу «Караван историй» передала слова матери Ксении.
«К сожалению, это правда, — призналась мне Ирина Алфёрова. — Роман у Егора был серьёзный. Ксюша в церковь ходила, отмаливала мужа. Слава Богу, ей удалось сохранить семью», — делилась она в беседе.Однако судьба всё же разлучила супругов спустя несколько лет.
«Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году. Мы официально разведены. Я давно уже живу своей жизнью», — цитирует актёра «КП».
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Финал, поцелуй и бегство25 апреля 2009 года состоялся финал телешоу. Номер под музыку из «Мастера и Маргариты» жюри признало эталонным. Бероев подхватил Катю на руки и закружил. Поцелуй на льду был долгим, театральным — и пугающе настоящим. Они победили. А через 48 часов двукратная олимпийская чемпионка улетела в Лос-Анджелес с мужем Ильёй Куликом. Катя не осталась на банкете, не пришла на съёмки следующих выпусков. Просто исчезла.
Что было дальшеБрак Бероева и Алфёровой продержался ещё 13 лет. В ноябре 2022 года звезда «Турецкого гамбита» снял квартиру и ушёл. Официально развелись супруги только в 2025 году.
«Это было болезненно, но решение я принял ещё в 2022 году», — признался актёр «Москва 24».В феврале 2026 года он женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, с которой познакомился на съёмках своего режиссёрского дебюта. «Мисс Калгари» развелась с Куликом в 2016 году после 15 лет брака. В 2021 году она вышла за Давида Пеллетье — канадского фигуриста, который в 2002 году вместе с Жами Сале устроил скандал в судействе, требуя второй комплект золотых медалей. Свадьбу не афишировали: только однажды в соцсетях появилось фото двух рук с кольцами на фоне заснеженных елей.
Сегодня Гордеевой 54. Она живёт с Пеллетье в Канаде, работает хореографом и тренером, пишет книги. Старшая дочь Даша стала дизайнером одежды в Лос-Анджелесе, младшая Лиза — кинезиологом.