26 октября 2026, 15:00

Екатерина Гордеева (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

В 2009 году двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева была участницей «Ледникового периода», где её партнёром стал Егор Бероев. Вскоре после скандального финала она исчезла. Что на самом деле произошло весной 2009 года и куда пропала «Мисс Калгари» через двое суток после победы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Мисс Калгари» и трагедия на льду «Ледниковый период»: история одного скандала Финал, поцелуй и бегство

Екатерина Гордеева и актер Егор Бероев (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок) Что было дальше

«Мисс Калгари» и трагедия на льду

«Ледниковый период»: история одного скандала



Ксения Алфёрова (Фото: кадр из фильма «Холодное сердце»)

«К сожалению, это правда, — призналась мне Ирина Алфёрова. — Роман у Егора был серьёзный. Ксюша в церковь ходила, отмаливала мужа. Слава Богу, ей удалось сохранить семью», — делилась она в беседе.

«Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году. Мы официально разведены. Я давно уже живу своей жизнью», — цитирует актёра «КП».

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Финал, поцелуй и бегство



Екатерина Гордеева и актер Егор Бероев (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Что было дальше

«Это было болезненно, но решение я принял ещё в 2022 году», — признался актёр «Москва 24».