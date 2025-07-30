Вычислили по запятым: жену Прилучного уличили в травле беременной Муцениеце. Пикантные подробности скандала
Когда казалось, что все обиды забыты и каждая из актрис пошла своей дорогой, в интернете вновь всплыли старые конфликты, но уже с новым смыслом. По информации интернет-исследователей, между Агатой Муцениеце и Зепюр Брутян якобы разразилась скрытая война. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Пикантные домыслыСлухи начали распространяться после серии публикаций в Telegram, где вновь появились пикантные и неприятные домыслы о беременной Муцениеце. Анонимные источники утверждают, что за этой утечкой стоит сама Зепюр — супруга Павла Прилучного. По мнению пользователей, именно она может передавать блогеру-сплетнику из Эстонии компрометирующие выдумки о Муцениеце.
Подозрительные запятыеКажется, в личной жизни Агаты Муцениеце наконец-то настала светлая полоса: она готовится к свадьбе с музыкантом Петром Дрангой и ожидает третьего ребенка. Однако параллельно с этими новостями в сети появляются менее радостные истории.
В Telegram-каналах, посвященных светским сплетням, начали циркулировать слухи о том, что роман с аккордеонистом — всего лишь красивая маска. Говорят, что Дранга не является настоящим отцом будущего ребенка. По версии анонимных источников, Агата беременна от некоего влиятельного и состоятельного мужчины. В некоторых публикациях даже упоминается имя, хотя и без каких-либо доказательств.
Однако загадки на этом не заканчиваются. В социальных сетях начали появляться сообщения от пользователей, которые называют себя «сетевыми сыщиками». Они проанализировали стиль написания и манеру изложения слухов и пришли к выводу, что за ними может стоять актриса Зепюр Брутян. К этому выводу, как утверждается, их привела пунктуация: характерные пробелы между запятыми напомнили пользователям о публикациях Брутян. По их мнению, именно так она оформляет свои посты, и это совпадение не случайно.
К обсуждению также присоединились другие наблюдатели. Некоторые отметили, что бывший муж Агаты, актер Павел Прилучный, до сих пор подписан на блогера из Эстонии, который распространяет эти слухи. Это может быть еще одной косвенной связью в этой запутанной истории.
Хотя никто не выдвигает прямых обвинений, цепочка совпадений выглядит слишком убедительно для многих пользователей сети. Несмотря на то, что это все остается на уровне домыслов, публичное обсуждение активно продолжается. Тем более что история Муцениеце и Прилучного по-прежнему вызывает живой интерес у поклонников.