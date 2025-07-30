Вычислили по запятым: жену Прилучного уличили в травле беременной Муцениеце. Пикантные подробности скандала

30 июля 2025, 11:06

Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм*@zepyur_brutyan)

Когда казалось, что все обиды забыты и каждая из актрис пошла своей дорогой, в интернете вновь всплыли старые конфликты, но уже с новым смыслом. По информации интернет-исследователей, между Агатой Муцениеце и Зепюр Брутян якобы разразилась скрытая война. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Пикантные домыслы Подозрительные запятые

Пикантные домыслы

Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм*@zepyur_brutyan)



Подозрительные запятые