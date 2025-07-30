Леонид Якубович заговорил о смерти

30 июля 2025, 10:55

Якубович признался, что мечтает умереть на сцене или перед вылетом самолёта

телеведущий Леонид Якубович (Фото: «ВКонтакте», @1tv)

Телеведущий Леонид Якубович признался, что мечтает умереть на сцене или перед вылетом самолёта. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.





Накануне дня рождения (телеведущему 31 июля исполнится 80 лет) Якубович порассуждал на философские темы, в частности на тему жизни и смерти. По мнению телеведущего, самым главным итогом жизни является то, как часто дети будут приходить на могилу родителей.

«Всё дело ведь только в том, через сколько дней, недель, месяцев, лет мои дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы поговорить со мной. <…> Всё остальное, в сущности, подвластно усмешке», — заявил Леонид.