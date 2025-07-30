Старшая дочь Светланы Зейналовой поступила в колледж и хочет замуж

30 июля 2025, 09:39

Дочь Светланы Зейналовой с РАС будет учиться на графического дизайнера

телеведущая Светлана Зейналова (Фото: szeynalova.ru)

Телеведущая Светлана Зейналова написала в личном блоге, что её 16-летняя дочь Александра (у девочки диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС)) поступила в Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Фёдорова. Александра будет осваивать профессию графического дизайнера.





Напомним, что старшая дочь телеведущей родилась в браке с директором радио Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушёл из семьи, узнав о болезни ребенка. Врачи утверждали, что Александра необучаема. Но Зейналова не опустила руки и сделала всё возможное, чтобы её дочь жила полноценной жизнью.

«С сегодняшнего дня мы почти-почти студенты колледжа! Даже не знаю, как пережить это чувство и как его описать. Но мне кажется, за себя я так не радовалась, когда поступила в театральное! <…> Прорвёмся как-нибудь!» — сообщила Светлана в личном блоге.

«Замуж рано! К замужеству я не готова пока!» — сказала в ответ телеведущая.

«Умничка! Лёгкой учёбы Саше и терпения маме!», «Как же я разделяю вашу радость, вот правда. Очень рада за Сашу. Поздравляю и желаю дальнейшей интересной жизни!» — оставили комментарии под постом пользователи.