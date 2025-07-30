Юрий Лоза высказался против запрета творчества иностранных агентов

30 июля 2025, 10:17

Фото: iStock/Maria Saifutdinova

Юрий Лоза выступил против идеи запрета творчества иностранных агентов, подчеркнув, что ценность произведения должна оцениваться отдельно от политических взглядов автора.





В беседе с «Татар-информом» он сравнил предложение с советскими практиками исключения имен авторов из титров фильмов и призвал сосредоточиться на борьбе с негативными высказываниями, а не самим творчеством.





«Песня живет собственной жизнью. Абсолютно не имеет значения, кто это написал, если эта песня хорошая. А вот негативные высказывания убирать все-таки стоит», – сказал певец.