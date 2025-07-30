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Юрий Лоза высказался против запрета творчества иностранных агентов

Фото: iStock/Maria Saifutdinova

Юрий Лоза выступил против идеи запрета творчества иностранных агентов, подчеркнув, что ценность произведения должна оцениваться отдельно от политических взглядов автора.



В беседе с «Татар-информом» он сравнил предложение с советскими практиками исключения имен авторов из титров фильмов и призвал сосредоточиться на борьбе с негативными высказываниями, а не самим творчеством.

«Песня живет собственной жизнью. Абсолютно не имеет значения, кто это написал, если эта песня хорошая. А вот негативные высказывания убирать все-таки стоит», – сказал певец.
Виктория Иванченко

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