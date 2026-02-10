«Видел его один раз»: раскрыт внебрачный сын Григория Лепса. Кто он, почему не общается с отцом и чем занимаются остальные дети певца?
Несколько лет назад Григорий Лепс развелся со своей второй женой Анной Шаплыковой, которая подарила ему троих наследников. Всего же у артиста четверо детей. Недавно стало известно, что певец много лет скрывал внебрачного ребенка. Почему Лепс не хочет общаться с сыном и что о нем известно — в материале «Радио 1».
Личная жизнь Григория Лепса
63-летний певец Григорий Лепс является отцом четверых детей. У него есть дочь Инга от первого брака, а от второго, с Анной Шаплыковой, — дочери Ева и Николь, а также сын Иван. Пара рассталась несколько лет назад. Развод прошёл без конфликтов: бывшие супруги мирно разделили имущество и договорились об опеке над детьми, не прибегая к судебным разбирательствам. Артист сохраняет тёплые отношения со своими детьми.
Инга Лепс
Старшая дочь известного певца Инга Лепс появилась на свет 23 декабря 1984 года в семье Светланы Дубинской и Григория Лепса. Однако их брак оказался недолгим, и супруги расстались. Распад семьи произошел из-за неспособности Светланы мириться с поведением мужа: он работал в ресторане, часто возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения и тратил заработанные деньги на развлечения. После развода Инга переехала в Сочи вместе с матерью.
Связь с отцом постепенно ослабевала, и только когда Инге исполнилось 16 лет, ей удалось восстановить отношения с ним. Осознавая свою вину перед дочерью, Григорий, к тому времени уже добившийся успеха, пригласил Ингу в Москву и оплатил ее обучение за границей.
После школы Инга поступила на бакалавриат в области коммуникаций в Лондонский университет Голдсмитс и затем продолжила образование в Институте искусств Сотбис. Поняв, что работа по специальности ей не нравится, Лепс решила изменить свою жизнь и поступила в Американскую академию драматического искусства.
Стоит отметить, что Инга пела с детства, но музыка не была её главной целью. В 2016 году она приняла участие в пятом сезоне шоу «Голос» под руководством своего отца. После выступления Григорий Лепс резко раскритиковал её номер. Инга призналась, что редко слышит от отца похвалу, но он всегда заботится о ней и поддерживает.
Сейчас Инга живет в США. В результате она решила связать свою жизнь с актерской профессией.
Девушка долго искала свою любовь, сравнивая всех кандидатов с отцом. В 2019 году она встретила Михаила Плутахина на съемочной площадке. В 2022 году Инга сообщила о своей свадьбе, а позже родила от него сына.
Ева Лепс
Во втором браке с танцовщицей Анной Шаплыковой у Григория Лепса появились еще трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван. Артист познакомился с будущей женой в ночном клубе, когда она танцевала. Любовь вспыхнула мгновенно, но в тот вечер Григорий не решился подойти к ней. Следующую встречу они провели на семейном празднике у Лаймы Вайкуле, и тогда исполнитель воспользовался шансом.
Через год после рождения их первенца, Евы, в 2002 году, Анна решила оставить карьеру танцовщицы и полностью посвятить себя семье. Свадьбу они сыграли только после появления на свет их первого ребенка.
Ева Лепс с юных лет проявляла интерес к творчеству и музыке. С возрастом её увлечения менялись: она мечтала стать танцовщицей, как её мать, или актрисой, поэтому посещала курсы в театральной студии.
Окончив школу, девушка поступила в МГИМО на факультет международной журналистики по специальности «связи с общественностью». Параллельно с учёбой она начала развивать свою творческую карьеру. В 2018 году Ева совместно с участницей 5-го сезона шоу «Голос. Дети» Эден Голан создала музыкальный коллектив под названием COSMOS girls.
Музыкальный коллектив продюсировал Григорий Лепс. В одном из клипов группы приняли участие такие знаменитости, как Ольга Бузова, Дима Билан и Филипп Киркоров. Ева Лепс стремится уделять максимум времени как учёбе, так и творческой деятельности, а свою личную жизнь старается не афишировать перед поклонниками.
На своё 20-летие Ева получила автомобиль, который выбрала сама.
«Когда мне что-то надо, я прошу, и мне почти всегда разрешают», — рассказывала девушка.
Николь Лепс
12 мая 2007 года у Григория Лепса появилась третья дочь, Николь. Еще в дошкольном возрасте девочки семья приобрела виллу в Таиланде, куда часто приезжала жена артиста с детьми. Однако недвижимость пришлось продать из-за высоких налогов и редкого использования.
Николь Лепс пока не проявила склонности к музыке, зато увлекается спортивной гимнастикой. Внешне она больше похожа на мать, а от отца унаследовала цвет волос. Поклонники Григория, просматривая фотографии в микроблоге артиста, предположили, что Николь может достичь успеха в модельном бизнесе благодаря своему высокому росту, стройной фигуре и яркой внешности.
Иван Лепс
В 2025 году младший наследник известного артиста, Иван, отпраздновал своё пятнадцатилетие. Фанаты отметили, что Иван внешне напоминает своего знаменитого отца.
С детства он увлекается музыкой и играет на фортепиано. Однако, в отличие от старших детей Григория Лепса, которые уже проявили себя в творческих сферах, Иван пока не демонстрирует вокальных талантов.
Что известно о внебрачном сыне Лепса
Недавно Григорий Лепс в программе «Ты не поверишь!» поделился воспоминаниями о своем прошлом: в юности у него был короткий роман, завершившийся рождением ребенка. С сыном певец встретился лишь однажды. На сегодняшний день у внебрачного ребенка исполнителя есть семья и работа.
«Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — подчеркнул артист.
Недавно журналисты обратили внимание на молодого человека, сопровождающего артиста. Он поразительно похож на молодого Лепса, что вызвало слухи о личности возможного внебрачного сына певца. Мужчину зовут Сархан, и он является членом творческой команды Лепса.
У него и Григория схожий разрез глаз, утопленные веки, форма лица, носа и губ. Более того, у них даже идентичные глубокие ямочки под нижней губой.
На вопрос представителей СМИ, является ли он сыном певца, Сархан ответил: «Да, так и есть». Он быстро добавил, что его шутка о родстве с Лепсом была неудачной. По его словам, их объединяет только внешнее сходство. Многие считают, что дети певца будут не в восторге от нового родственника. Тайный сын может претендовать на многомиллионное наследство Лепса.