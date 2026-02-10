Мать актрисы Ходченковой вызвала полицию во время суда из-за запрета на съемку
Мать актрисы Светланы Ходченковой вызвала полицию прямо во время судебного заседания и подала заявление на судью. Поводом стал запрет на видеосъемку открытого процесса, сообщает «МК».
По информации издания, Татьяна Владимировна намеревалась записывать ход слушания, однако судья не разрешил вести съемку. После того как ее адвокат отказался прекратить запись, его удалили из зала суда, а женщина решила обратиться к правоохранительным органам.
Она заявила, что Конституция допускает видеосъемку открытых заседаний, если в деле не фигурируют частные лица, дети или государственная тайна. По ее мнению, рассматривается обычный гражданский спор, поэтому ограничения она сочла необоснованными.
В настоящее время мать актрисы судится с коммунальными службами. Причиной разбирательства стали начисления за квартиру, которые, как утверждает Татьяна Владимировна, значительно завышены.
