Мать актрисы Ходченковой вызвала полицию во время суда из-за запрета на съемку

10 февраля 2026, 10:58

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Мать актрисы Светланы Ходченковой вызвала полицию прямо во время судебного заседания и подала заявление на судью. Поводом стал запрет на видеосъемку открытого процесса, сообщает «МК».