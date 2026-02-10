Татьяна Куртукова раскритиковала Надежду Кадышеву
32-летняя исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова раскритиковала певицу Надежду Кадышеву в интервью Лауре Джугелия.
По словам артистки, ансамбль «Золотое кольцо» не работает вживую.
«Они на какую-то аудиторию работали, потом это все бомбануло — и у них сейчас прям чес! Вот для меня слово «чес» — не очень хорошо. Я объясню, почему, на их примере. Потому что голосов живых там нет», — пояснила Куртукова.
По словам Татьяны, ей известно о том, что значительную часть концерта выступает сын Кадышевой. Это обстоятельство вызывает у зрителей немало вопросов. Певица добавила, что такие выступления ее сильно огорчают.