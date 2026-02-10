Татьяна Навка показала фото с Петром Чернышевым и его дочкой от Анастасии Заворотнюк

10 февраля 2026, 10:25

Навка показала совместное фото с Петром Чернышевым и его маленькой дочерью Милой

Татьяна Навка и Петр Чернышев с дочерью (Фото: Инстаграм* @tatiana_navka)

Татьяна Навка в личном блоге показала фото с Петром Чернышевым и его дочкой Милой от Анастасии Заворотнюк.





6 февраля фигурист отметил своё 55-летие. Чернышёв уже много лет выступает в паре с Навкой на льду. Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выразила искреннюю благодарность фигуристу, который за годы сотрудничества стал для неё очень близким человеком.





«Таких цельных, порядочных и верных людей единицы в этом мире и это 100% факт! Петя, оставайся всегда таким же верным себе, своим идеалам, мечтам и планам! Ценю тебя и нашу дружбу», — написала фигуристка под фотографиями с Петром.