Катя Лель раскрыла, как к русским относятся за границей
Катя Лель заявила, что за границей восхищаются русским духом
Заслуженная артистка России Катя Лель восхитилась глубиной души русских людей. Ее цитирует Пятый канал.
Певица рассказала, что во время ее учебы в Лондоне иностранцы всегда «восторгались русским духом». По ее словам, за границей русских встречают очень приветливо, и это ей нравится.
«Россия — это то самое место, где есть глубина души», — подчеркнула исполнительница хита «Муси-пуси».Она также отметила, что лишь русские умеют делать все, и без них в мире было бы очень пусто. Лель также добавила, что русские многогранны и «еще себя проявят», а сейчас Россия уже «впереди планеты всей».
Ранее она перечислила требования, которые она включает в свой райдер для выступлений.