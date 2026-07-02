Катя Лель раскрыла, как к русским относятся за границей

02 июля 2026, 10:07

Катя Лель заявила, что за границей восхищаются русским духом

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Заслуженная артистка России Катя Лель восхитилась глубиной души русских людей. Ее цитирует Пятый канал.





Певица рассказала, что во время ее учебы в Лондоне иностранцы всегда «восторгались русским духом». По ее словам, за границей русских встречают очень приветливо, и это ей нравится.

«Россия — это то самое место, где есть глубина души», — подчеркнула исполнительница хита «Муси-пуси».