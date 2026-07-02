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Катя Лель раскрыла, как к русским относятся за границей

Катя Лель заявила, что за границей восхищаются русским духом
Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Заслуженная артистка России Катя Лель восхитилась глубиной души русских людей. Ее цитирует Пятый канал.



Певица рассказала, что во время ее учебы в Лондоне иностранцы всегда «восторгались русским духом». По ее словам, за границей русских встречают очень приветливо, и это ей нравится.

«Россия — это то самое место, где есть глубина души», — подчеркнула исполнительница хита «Муси-пуси».
Она также отметила, что лишь русские умеют делать все, и без них в мире было бы очень пусто. Лель также добавила, что русские многогранны и «еще себя проявят», а сейчас Россия уже «впереди планеты всей».

Ранее она перечислила требования, которые она включает в свой райдер для выступлений.
Лидия Пономарева

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