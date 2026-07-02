«Либо он бы убил себя, либо убил бы тебя»: Седокова публикует откровения о Тимме

02 июля 2026, 14:21

Певица Седокова рассказала, что Тимма контролировал ее соцсети

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Певица Анна Седокова опубликовала откровенный пост, в котором впервые подробно рассказала о причинах расставания с бывшим мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом стало известно 2 июля.





Седокова утверждает, что бывший супруг контролировал в том числе ее социальные сети, а их отношения развивались по классическому сценарию абьюзивного поведения: вспышки агрессии сменялись раскаянием, обещаниями измениться и заботой, после чего ситуация повторялась. По словам Седоковой, именно проблемы с агрессией стали причиной ее решения уйти.





«На допросе мне сказали: либо он бы убил себя, либо убил бы тебя. А потом — сразу себя», — приводит ее слова StarHit.