«Либо он бы убил себя, либо убил бы тебя»: Седокова публикует откровения о Тимме
Певица Седокова рассказала, что Тимма контролировал ее соцсети
Певица Анна Седокова опубликовала откровенный пост, в котором впервые подробно рассказала о причинах расставания с бывшим мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом стало известно 2 июля.
Седокова утверждает, что бывший супруг контролировал в том числе ее социальные сети, а их отношения развивались по классическому сценарию абьюзивного поведения: вспышки агрессии сменялись раскаянием, обещаниями измениться и заботой, после чего ситуация повторялась. По словам Седоковой, именно проблемы с агрессией стали причиной ее решения уйти.
«На допросе мне сказали: либо он бы убил себя, либо убил бы тебя. А потом — сразу себя», — приводит ее слова StarHit.Публикацией она объяснила свое желание ответить на многочисленные обвинения и осуждение, которые, как утверждает звезда, звучат в ее адрес после трагических событий. Янис Тимма погиб в 32 года в декабре 2024-ого. С тех пор у Анны регулярные конфликты с семьей почившего.