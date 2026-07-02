«Какая мерзость!»: скрытая камера, любовник на 18 лет младше и готовая могила для матери. Где нашли Ирину Отиеву и что с ней сейчас
В Сети появилось видео, на котором заслуженная артистка России Ирина Отиева покупает алкоголь в обычном продуктовом магазине. После этого певица Катя Лель обратилась к коллегам с призывом помочь исполнительнице, покинувшей большую сцену более 20 лет назад. Однако в беседе с журналистами сама уроженка Тбилиси заявила, что возвращаться на подмостки не намерена. Легенда российского джаза считает, что её карьеру целенаправленно уничтожили, убрав со сцены всеми возможными способами. О том, почему звезда эстрады перестала выступать и где она сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Путь, который она выбрала самаВ Тбилиси в 1958 году в семье врачей родилась девочка, которой суждено было стать голосом целой эпохи. Ирина Отиева — армянка по крови и наследница княжеского рода Аматуни по отцовской линии. Старшая сестра Ирины, Наталья, пошла по стопам родителей и поступила в медицинский вуз. Родители были уверены, что и младшая дочь станет врачом. Однако она выбрала иной путь. Музыкальные способности Ирины проявились ещё в младенчестве: родственники рассказывали, что в три месяца малышка уже эмоционально реагировала на бабушкино пение, а когда исполнился годик, начала подпевать. Кроме обычной школы, девочка занималась в музыкальной. Но с преподавателем не сложилось: по словам Отиевой, та била ребёнка по рукам, а когда мать попросила прекратить, обозвала Ирину бездарной и заявила, что заниматься с ней бесполезно. Детство будущей певицы было омрачено не только унижениями со стороны жестокого педагога, но и болезненным разводом родителей из-за измен отца.
«В том подмосковном городе, где мы жили, в Химках, папа практически полгорода прооперировал. Все его боготворили. К тому же он был безумный красавец и, естественно, любимец женщин. Женщинам он тоже не отказывал во внимании. Поэтому в один прекрасный день мама попросила мужа уйти из дома, потому что мы, две дочери, подрастали и всё понимали, ощущали, видели», — приводит слова певицы Woman.ru.По словам Отиевой, обида на родителя осталась с ней навсегда. После распада семьи мужчина не искал встреч с детьми, а когда он ушёл из жизни, она, по собственному признанию, почувствовала облегчение. Несмотря на горечь разочарования, Ирина унаследовала его любовь к джазу, которая во многом определила её творческий путь.
Представительница княжеского рода Аматуни освоила фортепиано и искренне увлеклась джазом. В 17 лет Отиева отправилась покорять столицу и триумфально вернулась оттуда с победой на джазовом фестивале. После этого успеха девушка смогла поступить в Гнесинское училище на эстрадный факультет без сдачи экзаменов. Именно в стенах этого учебного заведения на начинающую вокалистку обратил внимание мэтр джаза Игорь Бриль, сделав её солисткой своего ансамбля.
Профессиональный взлёт Ирины был поистине стремительным. Она совершенствовала вокальное мастерство под руководством Иосифа Кобзона, углубляла знания в экспериментальной джазовой студии и много гастролировала. Талант певицы регулярно отмечали наградами на престижных отечественных и зарубежных конкурсах, а растущая популярность сулила заманчивые предложения от европейских организаторов.
Почему Ирину Отиеву вычеркнули из телеэфиров на несколько летВсё изменилось после выступления в программе «Звезды Европы». По словам певицы, её образ привлёк внимание чиновников из Минкульта. Слишком откровенное платье советской исполнительницы вызвало их неодобрение.
«Это что такое? Это наша советская певица? Убрать!» И убрал», — рассказывала она в интервью Woman.ru.В результате Ирине на несколько лет закрыли выезд за границу и фактически вычеркнули из телевизионных эфиров. Единственным выходом для артистки стали концерты по городам СССР и работа в ресторанах. Не желая сдаваться, Ирина нашла нестандартный выход — начала активно сотрудничать с кинорежиссерами. Вскоре неповторимый тембр Отиевой зазвучал в саундтреках к культовым советским кинолентам. Мелодия «Последняя поэма» из фильма «Вам и не снилось» стала настоящим хитом. Голос Ирины также подарил неповторимую атмосферу картинам «Чародеи», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Руанская дева по прозвищу Пышка».
Параллельно с кино обладательница голоса в 3,5 октавы продолжала выпускать музыкальные релизы, солировала в группе «Стимул-Бэнд» и даже выходила на одну сцену с такими мировыми легендами, как Би Би Кинг и Стиви Уандер. Тем не менее, отметив 20-летие творческой деятельности релизом пластинки «Двадцать лет любви», певица приняла решение свернуть концертную деятельность. Получив педагогическое образование в родной Гнесинке, она попробовала себя в роли преподавателя вокала, однако на этом поприще задержалась совсем ненадолго.
Откровения давняя позиция Заслуженной артистки РоссииЛичная жизнь Ирины Отиевой в молодости была наполнена яркими, но непростыми романами. Первым серьезным увлечением певицы стал композитор Александр Пищиков, который был старше ее на 15 лет. Их союз продлился два года, однако до официальной регистрации брака дело так и не дошло — категорически против этого союза выступила мать артистки. Следующим избранником Ирины стал её концертный директор Алексей Данченко.
Эти отношения также не увенчались созданием семьи: певица разорвала их, встретив новую любовь, хотя с Данченко им удалось сохранить продуктивные деловые связи. Расставание с гражданским мужем стало для Ирины рубежом, после которого она твёрдо решила посвятить себя материнству.
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Вскоре на свет появилась дочь Злата. Имя биологического отца девочки певица так и не раскрыла публике. Известно лишь, что этот мужчина на момент их романа состоял в законном браке и не собирался разрушать свою семью ради артистки и общего ребёнка.
«К тому моменту я была настолько самодостаточна, что не видела смысла создавать семью. Это моя давняя позиция. Как только у меня уходят сильные чувства к человеку, страсть, перемешанная с любовью, я не могу с ним жить, спать, видеть его не могу. Сплошное раздражение. Всегда ухожу сама. Лгать, изворачиваться, а при встрече с другим мужчиной, который понравился, вести двойную-тройную жизнь? Однажды я обожглась на этом, изменила. Я поняла, что себя уничтожаю этим. Я хочу быть свободной», — признавалась Отиева в программе «Судьба человека».
«Какая мерзость!»: кто предал Ирину ОтиевуВ 50 лет в жизни джазовой певицы случился новый роман. Избранником стал Март Бабаян — студент с ее курса, который был младше на 18 лет. К сожалению, этот союз оказался недолговечным и, по сути, циничным: молодой человек воспользовался поддержкой опытной наставницы для записи собственного альбома, после чего поспешил бросить возлюбленную. Спустя годы, в 2020 году, в эфир вышла программа «Пусть говорят», посвящённая непростой судьбе некогда блистательной артистки. В программе прозвучали заявления знакомого Ирины, который уверял, что тяжёлое расставание с молодым возлюбленным привело женщину к злоупотреблению алкоголем. Вскоре журналисты проникли к Отиевой под видом гостей и провели скрытую съёмку. На кадрах измученная дама в домашнем халате и с растрёпанными волосами жаловалась на тяжкие душевные муки, рассказывала о заранее купленных местах на кладбище для себя и матери, а также упрекала окружение в предательстве и одиночестве. После выхода этого шокирующего выпуска в свет певица поспешила дать объяснения подписчикам в социальных сетях.
Джазистка категорически отвергла намёки на пагубную привычку, пояснив, что в день съёмок у неё была высокая температура — 38,3. По словам Ирины, она ожидала в гости дочь и подругу, но на пороге внезапно появились репортёры программы с букетами цветов. Руководствуясь законами кавказского гостеприимства, она пригласила их в дом.
«Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что всё, что я говорила, было записано на скрытую камеру. Какая мерзость, подлость и гадость! Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства», — написала в соцсетях певица.