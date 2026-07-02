«Какая мерзость!»: скрытая камера, любовник на 18 лет младше и готовая могила для матери. Где нашли Ирину Отиеву и что с ней сейчас

02 июля 2026, 16:47

Ирина Отиева (Фото: Инстаграм* @irinaotieva)

В Сети появилось видео, на котором заслуженная артистка России Ирина Отиева покупает алкоголь в обычном продуктовом магазине. После этого певица Катя Лель обратилась к коллегам с призывом помочь исполнительнице, покинувшей большую сцену более 20 лет назад. Однако в беседе с журналистами сама уроженка Тбилиси заявила, что возвращаться на подмостки не намерена. Легенда российского джаза считает, что её карьеру целенаправленно уничтожили, убрав со сцены всеми возможными способами. О том, почему звезда эстрады перестала выступать и где она сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь, который она выбрала сама Почему Ирину Отиеву вычеркнули из телеэфиров на несколько лет Откровения давняя позиция Заслуженной артистки России «Какая мерзость!»: кто предал Ирину Отиеву

Путь, который она выбрала сама



Родители Ирины Отиевой (Фото: Инстаграм* @irinaotieva)

«В том подмосковном городе, где мы жили, в Химках, папа практически полгорода прооперировал. Все его боготворили. К тому же он был безумный красавец и, естественно, любимец женщин. Женщинам он тоже не отказывал во внимании. Поэтому в один прекрасный день мама попросила мужа уйти из дома, потому что мы, две дочери, подрастали и всё понимали, ощущали, видели», — приводит слова певицы Woman.ru.

Почему Ирину Отиеву вычеркнули из телеэфиров на несколько лет

«Это что такое? Это наша советская певица? Убрать!» И убрал», — рассказывала она в интервью Woman.ru.



Ирина Отиева (Фото: Инстаграм* @irinaotieva)

Откровения давняя позиция Заслуженной артистки России

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«К тому моменту я была настолько самодостаточна, что не видела смысла создавать семью. Это моя давняя позиция. Как только у меня уходят сильные чувства к человеку, страсть, перемешанная с любовью, я не могу с ним жить, спать, видеть его не могу. Сплошное раздражение. Всегда ухожу сама. Лгать, изворачиваться, а при встрече с другим мужчиной, который понравился, вести двойную-тройную жизнь? Однажды я обожглась на этом, изменила. Я поняла, что себя уничтожаю этим. Я хочу быть свободной», — признавалась Отиева в программе «Судьба человека».

«Какая мерзость!»: кто предал Ирину Отиеву



Ирина Отиева и Марат Бабаян (Фото: Инстаграм* @irinaotieva)

«Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что всё, что я говорила, было записано на скрытую камеру. Какая мерзость, подлость и гадость! Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства», — написала в соцсетях певица.