«Выдрал клок волос и спрятал другую в гардеробе»: роман футболиста «Динамо» Муми Нгамалё и блогерши Nikki Seey закончился драмой

Он — звезда «Динамо», она — популярная блогерша с миллионом подписчиков. Их роман начинался как красивая история поддержки и взаимного обожания, но закончился скандалом с изменами, охраной и сломанными иллюзиями. Все подробности громкой ссоры Муми Нгамалё и Nikki Seey — в материале «Радио 1».
Любовь на миллионы просмотров
С мая этого года Муми Нгамалё и блогерша Nikki Seey (настоящее имя — Ника Черемисинова) казались одной из самых эффектных пар в соцсетях. Она — яркая, с 1,1 млн подписчиков, он — нападающий «Динамо», чей гол в прошлом сезоне фанаты пересматривали десятки раз.
«Переломным моментом стала ситуация, когда у меня пробило колесо на машине. Тогда Муми сам вызвался на помощь, полностью разрулил ситуацию. Тут я увидела, что можно во многом на него положиться», — вспоминает Ника.
Но красивая сказка продлилась недолго.
Клуб, другая девушка и начало конца
После матча с «Акроном» Муми, как обычно, отправился отдыхать. Только вот не в кальянную, как уверял девушку, а в ночной клуб — в компании новой спутницы. Подписчица Ники прислала ей кадры, на которых футболист обнимает незнакомку.
Позже выяснилось, что девушку зовут Алина, и это далеко не первое их свидание.