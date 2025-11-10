Достижения.рф

«Выдрал клок волос и спрятал другую в гардеробе»: роман футболиста «Динамо» Муми Нгамалё и блогерши Nikki Seey закончился драмой

Муми Нгамалё и Nikki Seey (Фото: Telegram / NIKKI SEEY)

Он — звезда «Динамо», она — популярная блогерша с миллионом подписчиков. Их роман начинался как красивая история поддержки и взаимного обожания, но закончился скандалом с изменами, охраной и сломанными иллюзиями. Все подробности громкой ссоры Муми Нгамалё и Nikki Seey — в материале «Радио 1».



Любовь на миллионы просмотров

С мая этого года Муми Нгамалё и блогерша Nikki Seey (настоящее имя — Ника Черемисинова) казались одной из самых эффектных пар в соцсетях. Она — яркая, с 1,1 млн подписчиков, он — нападающий «Динамо», чей гол в прошлом сезоне фанаты пересматривали десятки раз.

«Переломным моментом стала ситуация, когда у меня пробило колесо на машине. Тогда Муми сам вызвался на помощь, полностью разрулил ситуацию. Тут я увидела, что можно во многом на него положиться», — вспоминает Ника.
Но красивая сказка продлилась недолго.

Клуб, другая девушка и начало конца

После матча с «Акроном» Муми, как обычно, отправился отдыхать. Только вот не в кальянную, как уверял девушку, а в ночной клуб — в компании новой спутницы. Подписчица Ники прислала ей кадры, на которых футболист обнимает незнакомку.

Позже выяснилось, что девушку зовут Алина, и это далеко не первое их свидание.
Новая возлюбленная Нгамалё — Алина (Фото: Instagram* / @arienna19)

Ника попыталась застать пару в клубе, но не успела. Дома между ней и Муми произошёл жёсткий разговор — по словам блогерши, футболист выставил её за дверь и отправил ночевать в отель.

Ворвалась с охраной — и застала другую в спальне

Утром в воскресенье Ника решила вернуть свои вещи. В сопровождении двух охранников она приехала в квартиру Нгамале.

По словам блогерши, он буквально не пускал её в спальню. Поэтому пришлось «просить ребят его отодвинуть». А потом оказалось — не зря.

В гардеробе девушки нашли другую женщину. По словам Ники, это была не Алина, а подписчица, приехавшая «поддержать» футболиста после разрыва.

Алина же позже подтвердила, что их отношения с Нгамале начались гораздо раньше, чем Ника узнала об измене.

«По факту Ника узнала о нас за месяц до сегодняшней встряски. Но молчала. Видимо, готовила почву для хайпа», — написала Алина в соцсетях.

Схватил меня за волосы и выдрал клок

Но скандал оказался не только публичным, но и эмоционально тяжёлым. В интервью Sport24 Ника призналась: в ночь ссоры футболист вел себя агрессивно.

Nikki Seey (Фото: Instagram* / @nikkiseey)

«Он должен был уехать в сборную, но я сказала, что он никуда не полетит, пока мы не поговорим. Схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос. В итоге он забрал паспорт, а мне стало страшно — вдруг ударит! Слава богу, до этого не дошло», — рассказала девушка.
В полицию она обращаться не стала. Сам Нгамалё, по её словам, так и не улетел в расположение сборной Камеруна.

Тусовки вместо тренировок

Пока болельщики гадали, почему камерунский нападающий потерял форму, Ника утверждает: дело вовсе не в тренерах.

«Раньше Нгамале старался соблюдать режим, а последние месяцы часто зависал в клубах, выпивал и снимал девушек», — рассказала блогерша в интервью Sport24.
Статистика подтверждает спад: с декабря 2024 года — всего 1 гол и 3 результативные передачи.

От обвинений в адрес Карпина — до сожалений

Ещё в августе Ника публично защищала Муми, обвиняя тренера Валерия Карпина в предвзятости.

«Вот представьте: ты этим живёшь, этим горишь, тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты один из лучших игроков в команде. И как потом играть? Как вообще выходить на поле? В какой ты атмосфере находишься? У меня большие вопросы к тренеру» — писала блогерша в Telegram.
Теперь она признаёт: возможно, причина была не в тренере, а в характере самого футболиста.

Финал без хэппи-энда

После серии скандальных постов и взаимных обвинений Ника забрала вещи и поставила точку.
Муми Нгамалё и Nikki Seey (Фото: Telegram / NIKKI SEEY)

А в соцсетях продолжается бурное обсуждение — кто прав, кто виноват, и стоит ли футбольной звезде оправдываться перед публикой.

Одно ясно: теперь имя Муми Нгамалё чаще звучит не в сводках РПЛ, а в хронике громких светских разрывов.

