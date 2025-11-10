«Выдрал клок волос и спрятал другую в гардеробе»: роман футболиста «Динамо» Муми Нгамалё и блогерши Nikki Seey закончился драмой

10 ноября 2025, 22:00

Муми Нгамалё и Nikki Seey (Фото: Telegram / NIKKI SEEY)

Он — звезда «Динамо», она — популярная блогерша с миллионом подписчиков. Их роман начинался как красивая история поддержки и взаимного обожания, но закончился скандалом с изменами, охраной и сломанными иллюзиями. Все подробности громкой ссоры Муми Нгамалё и Nikki Seey — в материале «Радио 1».





Содержание Любовь на миллионы просмотров Клуб, другая девушка и начало конца Ворвалась с охраной — и застала другую в спальне Схватил меня за волосы и выдрал клок Тусовки вместо тренировок От обвинений в адрес Карпина — до сожалений Финал без хэппи-энда

Любовь на миллионы просмотров

«Переломным моментом стала ситуация, когда у меня пробило колесо на машине. Тогда Муми сам вызвался на помощь, полностью разрулил ситуацию. Тут я увидела, что можно во многом на него положиться», — вспоминает Ника.

Клуб, другая девушка и начало конца