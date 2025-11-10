«Мы зажужжали»: Владимир Селиванов рассказал, как встретил будущую жену
Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал о жене Александре
Актёр Владимир Селиванов, звезда сериала «Реальные пацаны», поделился подробностями знакомства со своей нынешней супругой Александрой.
По словам артиста, между ними сразу возникла сильная взаимная симпатия — будто их свела сама судьба.
«Это действительно было сразу же. Мы как два заряженных ядра зазвенели, как трансформаторная будка зажужжали. Разговаривали в течении двух часов, пока мой менеджер мне не сказала: "Уходим отсюда, она замужем, у неё двое детей и семейный контент". Я в этот момент подумал: "Ну и что, я тоже женат". К тому моменту наши браки просто подошли к логическому завершению. Ну и это была судьба, что мы встретились в нужное время», — рассказал Владимир в шоу «Дерзкая готовка».Всего через месяц после судьбоносной встречи пара начала отношения. Однако не все восприняли эту новость с радостью — детям актёра и его избранницы потребовалось время, чтобы привыкнуть к переменам. Дочь Александры даже обращалась за помощью к психологу, чтобы мягче пережить новую семейную ситуацию.