Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала о тайном муже Романе Набатове

10 ноября 2025, 20:40

Актриса Дарья Мельникова раскрыла секрет семейной гармонии

Дарья Мельникова и Роман Набатов (Фото: Instagram* / @melnikovadsh)

Актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», впервые откровенно рассказала о своём супруге Романе Набатове, за которого она тайно вышла замуж. Актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», впервые откровенно рассказала о своём супруге Романе Набатове, за которого она тайно вышла замуж.





В интервью журналу «Новый очаг» звезда поделилась, что именно Роман помог ей осознать важность внутреннего равновесия и гармонии между работой и домом.





«Мой муж, который вообще привнёс в мою жизнь много нового, научил меня искать баланс. Он говорит: "У тебя сейчас есть возможность заняться домом — так наслаждайся этим. Потом будет большой съёмочный период, и ты будешь наслаждаться уже им"», — рассказала Мельникова.

«Помощников у меня нет, обычно всё делаю сама, и мне это нравится — ухаживать за своей квартирой. <...> Помыть окна, полы, пыль протереть — это медитативные такие штуки», — отметила звезда.