«Выглядит фриково, отталкивает»: у Киркорова новая фаворитка. Почему она столкнулась с хейтом и кого еще раскрутил поп-король?
Недавно юрист Екатерина Гордон выступила с резкой критикой в адрес певицы Маргариты Овсянниковой, которая в последнее время регулярно появляется на различных мероприятиях в сопровождении Филиппа Киркорова. Между тем Марго далеко не первая певица, чью карьеру активно поддерживает Киркоров. «Радио 1» расскажет, кого еще из исполнительниц он вывел на большую сцену.
Анастасия Стоцкая: мюзиклы и хит на «Новой Волне»В начале нулевых Филипп Киркоров обратил внимание на Анастасию Стоцкую, когда она еще была студенткой и выступала в Театре Луны. Поп-король пригласил начинающую актрису на главную роль в мюзикле «Чикаго», который он тогда продюсировал.
После успешного театрального опыта Киркоров решил заняться продвижением Стоцкой в музыкальной индустрии. Киркоров лично вкладывал средства в раскрутку певицы: покупал ей костюмы, заказывал песни и оплачивал съемки клипов.
Особенно заметным стал успех Стоцкой после выступления на фестивале «Новая Волна» в Юрмале с композицией «Вены-реки», которая принесла ей победу. СМИ в то время активно обсуждали возможный роман между Филиппом и Анастасией, однако официальных подтверждений этим слухам так и не последовало.
Контракт между артистами был рассчитан на пять лет. В конце сотрудничества они практически прекратили совместную работу. После расставания с Киркоровым Стоцкая доверилась другому продюсеру, но ее обманули на крупную сумму денег. Сегодня Анастасия активно играет в театральных постановках, включая «Последнюю сказку», «Кабаре», «Леди на день» и другие мюзиклы.
Ани Лорак: триумф на «Евровидении» с поддержкой КиркороваУкраинская певица Ани Лорак также испытала на себе влияние Филиппа Киркорова. В 2008 году он стал композитором ее конкурсной песни Shady Lady для «Евровидения», а также участвовал в постановке номера и организации промо-тура.
Усилия принесли результат: Лорак заняла второе место на конкурсе, уступив победу Диме Билану. После «Евровидения» артистка укрепила свою популярность в России.
В последние годы Ани и Филипп уже не сотрудничают, но продолжают дружить. А 9 июня 2025 года артистка получила гражданство РФ.
Анна Асти: сольный успех после дуэта с КиркоровымАнна Асти начала музыкальную карьеру как участница популярного дуэта Artik & Asti. В 2021 году она решила уйти из группы и сосредоточиться на сольной карьере. Она подписала контракт с Universal Music Group, однако вскоре компания закрылась в России.
Настоящий прорыв для Асти случился после совместного дуэта с Киркоровым — композиции «Хобби». Следом вышел ее суперуспешный сингл «По барам», который закрепил успех.
Анна называла Киркорова своим «творческим отцом», отмечая его невероятную работоспособность и энергетику на сцене.
«Артист номер один — это, безусловно, Филипп Киркоров. Он гений. Сколько в нем до сих пор сохранилось запала! Когда он стоит на сцене, то переполнен восторгом, как маленький ребенок, который впервые увидел новогоднюю елку. Вот он такой, это действительно его мир», — сказала певица.
Однако после скандальной «голой вечеринки» у блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовали и Киркоров, и Асти, артистка столкнулась с волной отмен концертов. На время она даже покинула Россию, но позднее вернулась и провела успешное шоу «Царица» летом 2025 года.
В этот период Анна также столкнулась с профессиональными переменами: ее основной автор хитов Дмитрий Лорен перестал с ней работать, переключив внимание на новую исполнительницу — Маргариту Овсянникову.
Марго Овсянникова: новая протеже поп-короляБывшая участница «Дома-2» начала активно появляться в светской хронике с 2024 года, после того, как рядом с ней все чаще стали замечать Филиппа Киркорова.
В марте 2025 года состоялся релиз совместной композиции Овсянниковой и Киркорова «Молодая Мадонна». Сама Марго называет Киркорова своим продюсером, хотя его представители не дают официальных комментариев о характере сотрудничества.
Критика в адрес Овсянниковой звучит как от коллег по шоу-бизнесу, так и от общественников. Екатерина Гордон открыто заявила, что артистку «везде водят за деньги» и раскручивают искусственно.
«Очень жаль эту Марго Овсянникову, которую за бабки везде водят и вписывают ее как могут во все шоу и эфиры. Говорит чушь, выглядит фриково, отталкивает», — написала она в соцсетях.В эфире шоу «Мастер Игры» Марьям Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана, обвинила Марго в том, что за ней стоит влиятельный спонсор, который оплачивает ее пиар-активность.