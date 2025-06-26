«Выглядит фриково, отталкивает»: у Киркорова новая фаворитка. Почему она столкнулась с хейтом и кого еще раскрутил поп-король?

26 июня 2025, 17:59

Филипп Киркоров (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Недавно юрист Екатерина Гордон выступила с резкой критикой в адрес певицы Маргариты Овсянниковой, которая в последнее время регулярно появляется на различных мероприятиях в сопровождении Филиппа Киркорова. Между тем Марго далеко не первая певица, чью карьеру активно поддерживает Киркоров. «Радио 1» расскажет, кого еще из исполнительниц он вывел на большую сцену.





Содержание Анастасия Стоцкая: мюзиклы и хит на «Новой Волне» Ани Лорак: триумф на «Евровидении» с поддержкой Киркорова Анна Асти: сольный успех после дуэта с Киркоровым Марго Овсянникова: новая протеже поп-короля

Анастасия Стоцкая: мюзиклы и хит на «Новой Волне»

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / 100tskaya)



Ани Лорак: триумф на «Евровидении» с поддержкой Киркорова

Ани Лорак и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / anilorak)



Анна Асти: сольный успех после дуэта с Киркоровым

Анна Асти и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / asti)

«Артист номер один — это, безусловно, Филипп Киркоров. Он гений. Сколько в нем до сих пор сохранилось запала! Когда он стоит на сцене, то переполнен восторгом, как маленький ребенок, который впервые увидел новогоднюю елку. Вот он такой, это действительно его мир», — сказала певица.

Марго Овсянникова: новая протеже поп-короля

Марго Овсянникова и Филипп Киркоров (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



«Очень жаль эту Марго Овсянникову, которую за бабки везде водят и вписывают ее как могут во все шоу и эфиры. Говорит чушь, выглядит фриково, отталкивает», — написала она в соцсетях.