Виктория Боня про обвинения в пропаганде наркотиков: «Я не употребляю запрещенные вещества»

26 июня 2025, 17:02

Оштрафованная за пропаганду наркотиков Боня заявила, что говорила о медицине

Виктория Боня (Фото: Телеграм @v_bonya)

Виктория Боня вышла на связь с поклонниками после обвинений в пропаганде наркотиков. В личном блоге она опубликовала видеообращение.





Телеведущая давно рассказывает о психотропном отваре, который запрещен во многих странах, включая Россию. Экспертиза показала, что эти слова являются пропагандой.



Блогер согласилась с решением суда, но продолжает настаивать на своей позиции. Она уверяет, что никогда не говорила ни про никакие запрещенные вещества и тем более их не принимала. По ее словам, те знания, которыми она делилась, были исключительно о перуанской медицине.

«Я готова дать свой волос на экспертизу, это несколько лет жизни. <…> Я надеюсь, что доживу до того дня, когда мы будем смеяться над тем, что мы медицину называем наркотиками. А наркотики и алкоголь — это страшно и ужасно, но ко мне никакого отношения не имеет», — заявила Виктория Боня.