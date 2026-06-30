30 июня 2026, 14:17

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

Паша Техник — российский рэпер, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен, стоявший у истоков группы Kunteynir. После прекращения активной деятельности коллектива в 2016 году он сосредоточился на сольном творчестве. Артист получил широкую известность благодаря провокационному сценическому образу, эпатажному поведению и композициям с большим количеством нецензурной лексики. 4 апреля 2025 года музыкант умер в больнице Таиланда. Незадолго до этого медики ввели его в искусственную кому после тяжелого отравления запрещенными веществами. Проблемы с наркотиками сопровождали Пашу Техника на протяжении многих лет и неоднократно становились причиной громких скандалов. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Паши Техника: детство и образование Как началась музыкальная карьера Паши Техника Почему Пашу Техника называли Техником Когда Паша Техник стал популярным Проблемы Паши Техника с наркотиками Судимости и другие проблемы с законом Личная жизнь Паши Техника Госпитализация Паши Техника в Таиланде Передозировки и проблемы со здоровьем Смерть Паши Техника Как сын Паши Техника узнал о смерти отца

Биография Паши Техника: детство и образование

Паша Техник с братом (фото: Instagram* / techniquepashalive)

«Каждый день был треш там. Я в десятом классе на второй год остался… Химия и литература, по-моему… Двойка в четверти была, и меня оставили на второй год. На тот момент мне вообще не были интересна ни химия, ничего. Я ходил с тетрадкой в школу, просто с тетрадью и ручкой. Ни учебников, ничего», — делился Техник.

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Как началась музыкальная карьера Паши Техника

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

Почему Пашу Техника называли Техником

Когда Паша Техник стал популярным

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

Проблемы Паши Техника с наркотиками

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

Судимости и другие проблемы с законом

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

Личная жизнь Паши Техника

Паша Техник и Ева Карицкая (фото: Instagram* / evaevakaritskayaa)

Госпитализация Паши Техника в Таиланде

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

«Он жив, находится под аппаратами, дышит», — сообщила она.

«Душа его пока здесь. Он выживет», — говорила бывшая жена рэпера.

Передозировки и проблемы со здоровьем

Паша Техник и Ева Карицкая (фото: Instagram* / evaevakaritskayaa)

Смерть Паши Техника

«Сегодня тебе исполнился бы 41 год. Наша жизнь была как фильм — сумасшедшая и яркая. Я ни о чем не жалею, это была наша непростая и веселая жизнь. Очень скучаю и люблю тебя. Мы всегда признавались друг другу в любви, несмотря на трудности, и оставались единым целым», — написала она.

Паша Техник (фото: Instagram* / techniquepashalive)

Как сын Паши Техника узнал о смерти отца

«Я объяснила Ванюше, что папа болел и теперь находится на небесах — он умер. Мы немного поплакали, но, в целом, он отреагировал довольно спокойно… Без сильной истерики», — поделилась она.