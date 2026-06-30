Выгнал жену из дома, провел пять лет в колонии строго режима и умер в Таиланде: как зависимости Паши Техника его погубили?
Паша Техник — российский рэпер, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен, стоявший у истоков группы Kunteynir. После прекращения активной деятельности коллектива в 2016 году он сосредоточился на сольном творчестве. Артист получил широкую известность благодаря провокационному сценическому образу, эпатажному поведению и композициям с большим количеством нецензурной лексики. 4 апреля 2025 года музыкант умер в больнице Таиланда. Незадолго до этого медики ввели его в искусственную кому после тяжелого отравления запрещенными веществами. Проблемы с наркотиками сопровождали Пашу Техника на протяжении многих лет и неоднократно становились причиной громких скандалов. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Паши Техника: детство и образованиеНастоящее имя артиста — Павел Николаевич Ивлев. Он появился на свет 1 июля 1984 года в Москве. О своей семье музыкант рассказывал крайне редко. Известно лишь, что его мать работала бухгалтером, а отец был торговым представителем.
Детские годы Павла прошли в столичном районе Лефортово. Сам рэпер говорил, что главным образом запомнил тот период благодаря школе, футболу и клею «Момент».
Учеба давалась ему тяжело. По словам самого Техника, школьные годы проходили очень непросто. Он вспоминал, что в десятом классе остался на второй год из-за неудовлетворительных оценок по химии и литературе. Артист признавался, что практически не интересовался учебой.
«Каждый день был треш там. Я в десятом классе на второй год остался… Химия и литература, по-моему… Двойка в четверти была, и меня оставили на второй год. На тот момент мне вообще не были интересна ни химия, ничего. Я ходил с тетрадкой в школу, просто с тетрадью и ручкой. Ни учебников, ничего», — делился Техник.При этом Павел отмечал, что никогда не участвовал в драках с одноклассниками. Зато однажды умудрился сломать школьный унитаз. В итоге он решил не заканчивать обучение в школе и поступил в профессиональное училище.
Несмотря на это, позже музыкант все же получил высшее образование. По его словам, сначала он осваивал специальность переводчика в одном из московских вузов. После того как возник вопрос об отчислении из-за неуспеваемости, Павел перевелся в частный Институт экономики и культуры, который успешно окончил.
Сам артист говорил, что получил диплом по специальности «лингвист-преподаватель», однако в дальнейшей жизни это образование ему так и не пригодилось.
Как началась музыкальная карьера Паши ТехникаИнтерес к рэпу появился у Павла еще в детстве. Среди исполнителей он особенно выделял группу Bad Balance, которую называл своим любимым коллективом.
В 2001 году вместе с другом МС Смешным он создал собственную рэп-группу. Сначала коллектив выступал под названием Da TAPE KONTEЙNER, однако впоследствии его сократили до Kunteynir. Сам Паша Техник объяснял, что название не несет какого-либо скрытого смысла и представляет собой лишь удачное сочетание букв.
МС Смешный покинул коллектив спустя два года после основания. В разные периоды вместе с Техником в составе группы также выступали Блев МС, МС Кальмар и Максим Синицын. Дебютный альбом Kunteynir под названием «Эдвард Руки Ножницы Бумага» вышел в 2004 году. Затем группа представила еще несколько пластинок.
В 2008 году деятельность коллектива фактически остановилась после того, как Павла Ивлева осудили по делу о незаконном хранении и распространении наркотических средств. После освобождения музыкант возродил группу. Последним на сегодняшний день альбомом Kunteynir остается пластинка «Дорога в облака», вышедшая в 2020 году.
Большая часть творчества коллектива посвящена теме употребления запрещенных веществ. Многие композиции отличались абсурдной подачей и сложными для восприятия текстами. Сам Паша Техник объяснял, что песни представляют собой своеобразную игру слов, смысл которой далеко не всегда лежит на поверхности.
Помимо работы в составе группы артист активно развивал сольную карьеру. За это время он выпустил шесть сольных альбомов, а также записал множество совместных композиций с другими исполнителями.
Почему Пашу Техника называли ТехникомСценическое прозвище появилось благодаря никнейму technique. Именно под этим именем Павел зарегистрировался в 2002 году на форуме hip-hop.ru, который в начале 2000-х считался одной из главных площадок российской рэп-культуры.
На этом сайте начинающие исполнители публиковали собственные треки и принимали участие в онлайн-баттлах.
Когда Паша Техник стал популярнымНастоящий всплеск популярности произошел после освобождения рэпера из колонии в 2013 году. Уже в 2014 году он принял участие в интернет-шоу Versus Battle, которое на тот момент считалось одной из самых известных площадок баттл-рэпа. Его соперником должен был стать Брол.
Однако выступление быстро превратилось в скандал. Паша Техник вышел на площадку в нетрезвом состоянии, во время баттла разделся до нижнего белья, обливал публику пивом и импровизировал бессвязные рифмы. Победителем поединка судьи признали Брола, однако именно после этого выступления популярность самого Техника в интернете резко выросла.
Одной из главных деталей сценического образа артиста стала маска гориллы. Именно в ней он часто появлялся на концертах и выступлениях, в том числе во время Versus Battle.
К концу 2010-х годов рэпер регулярно становился участником популярных развлекательных проектов. Выпуск шоу «Что было дальше?» с его участием во «ВКонтакте» собрал свыше 12 миллионов просмотров. Интервью Паши Техника на YouTube-канале «Плюшки» посмотрели почти восемь миллионов пользователей.
В марте 2025 года ежемесячная аудитория музыканта на сервисе «Яндекс Музыка» превысила один миллион слушателей.
Проблемы Паши Техника с наркотикамиСам музыкант неоднократно рассказывал, что впервые столкнулся с запрещенными веществами еще в детстве. По его словам, в возрасте 11 лет он начал вдыхать пары клея, а уже спустя год впервые попробовал сигареты и алкоголь.
В восьмом классе Павел впервые употребил запрещенные вещества. Впоследствии зависимость начала быстро развиваться. Позже он перешел на другие виды наркотиков, а затем занялся их распространением.
В 2015 году артист также начал регулярно принимать противотревожный препарат. Техник рассказывал, что именно злоупотребление препаратом впоследствии привело к развитию панических атак.
На протяжении нескольких лет рэпер неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах. Он был в рехабах в 2018, 2021, 2022 и 2023 годах. В 2024 году артист отправился на реабилитацию уже в десятый раз.
Осенью 2023 года Паша Техник стал героем выпуска шоу «Опять не Гальцев» на YouTube-канале «Плюшки». В разговоре с Богданом Лисевским музыкант утверждал, что после очередной реабилитации больше не употреблял запрещенные вещества. Он спокойно реагировал на шутки о своей зависимости, сам поддерживал разговор с юмором и пообещал сделать татуировку с логотипом «Плюшек» на шее, если не сможет прожить без алкоголя один год.
Однако спустя несколько недель артист записал видеообращение, в котором признался, что снова сорвался. В феврале 2024 года он встретился с Богданом Лисевским и выполнил обещание. Правда, татуировку с логотипом шоу сделали не на шее, как планировалось ранее, а на правой лопатке.
Позже, в 2024 году, Паша Техник сообщил, что готовится к кодированию. В социальных сетях он показал свидетельство о прохождении лечения от алкогольной зависимости, а также опубликовал фотографию, сделанную во время предварительного медицинского обследования.
Судимости и другие проблемы с закономВ 2008 году Павла Ивлева признали виновным по делу о хранении и распространении наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок музыкант отбывал в исправительной колонии строгого режима в Карелии.
После освобождения в 2013 году он вернулся к музыкальной деятельности. Однако проблемы с законом на этом не закончились. В 2019 году Пашу Техника лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Летом 2020 года он вновь сел за руль после употребления алкоголя. Правоохранители задержали музыканта, после чего суд назначил ему 11 месяцев лишения свободы. Второй срок завершился летом 2021 года.
В 2023 году артист столкнулся с новыми юридическими проблемами. Его индивидуальное предпринимательство прекратило существование из-за задолженности по налогам. Кроме того, Павла задержали по обвинению в демонстрации нацистской символики.
В конце того же года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить музыканта на предмет пропаганды запрещенных веществ. В 2024 году Паша Техник заявил, что намерен удалить все композиции, в которых упоминаются наркотики. Однако впоследствии этого так и не произошло.
Весной того же года артист вновь оказался в центре общественного внимания после нападения неизвестных. По имеющейся информации, злоумышленники избили рэпера и похитили его имущество.
Личная жизнь Паши ТехникаВ 2015 году Паша Техник женился на Карине Мелинчук, которая известна широкой аудитории под псевдонимом Ева Карицкая. Спустя четыре года, в 2019-м, у супругов родился сын Иван. Однако семейную жизнь сложно было назвать спокойной. В 2023 году Павел и Карина официально оформили развод.
Во время брака имя рэпера не раз оказывалось в центре обсуждений из-за его общения с другими женщинами. Сам музыкант в интервью признавался, что отношения с супругой сопровождались постоянными конфликтами. По его словам, однажды, находясь под воздействием запрещенных веществ, он выгнал жену из дома, после чего некоторое время жил вместе с другой девушкой.
Осенью 2022 года Паша Техник несколько месяцев состоял в отношениях с блогером Katya Loli, настоящее имя которой — Екатерина Коваленко. После расставания он начал встречаться со скандально известной блогершей Юлей Финесс. Этот роман также продлился лишь несколько месяцев.
После очередного курса реабилитации летом 2023 года музыкант сообщил, что вновь сошелся с Евой Карицкой. Тогда же он признался, что только теперь осознал, как мало времени уделял своему сыну, несмотря на то, что мальчик очень любит отца.
В феврале 2025 года Ева Карицкая публично заявила, что бывший супруг избил ее на глазах у шестилетнего сына. Сам Паша Техник категорически отрицал эти обвинения.
Госпитализация Паши Техника в Таиланде27 марта 2025 года появилась информация о том, что Пашу Техника ввели в искусственную кому в одной из больниц Таиланда. Причиной стало тяжелое отравление, возникшее после передозировки наркотическими веществами.
Врачи оценивали состояние рэпера как крайне тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на это, менеджер артиста заявил, что угрозы для жизни музыканта нет. Практически сразу после госпитализации в интернете начали распространяться сообщения о том, что у Паши Техника якобы наступила смерть мозга. Однако менеджер исполнителя оперативно опроверг эти сведения.
29 марта в СМИ и социальных сетях появились новые слухи — на этот раз о смерти музыканта. Однако родственники и близкие артиста быстро выступили с официальным опровержением. На следующий день Ева Карицкая записала видеообращение, в котором рассказала, что ежедневно приезжает в тайскую больницу, где находится бывший супруг.
«Он жив, находится под аппаратами, дышит», — сообщила она.31 марта Карицкая вновь рассказала о состоянии музыканта. По ее словам, она продолжала верить, что Павел сможет выжить.
«Душа его пока здесь. Он выживет», — говорила бывшая жена рэпера.Позже она опубликовала голосовое сообщение врача, который сообщил, что поражение легких у артиста достигло почти 100 процентов. Кроме того, медики диагностировали серьезные нарушения работы почек. Для поддержания сердечной деятельности врачи использовали аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Передозировки и проблемы со здоровьемТяжелая госпитализация в Таиланде стала далеко не первым подобным случаем в жизни музыканта. 7 октября 2022 года Паша Техник уже впадал в кому после передозировки седативными препаратами. Уже на следующий день он пришел в сознание и покинул медицинское учреждение.
Однако спустя месяц артист вновь оказался в больнице из-за очередной передозировки. После лечения ему удалось сохранять трезвость на протяжении семи месяцев, но впоследствии он снова вернулся к употреблению запрещенных веществ.
Позже появились сведения, что во время пребывания в Таиланде рядом с рэпером находилась девушка, известная под именем Кристина Лекси. Ева Карицкая заявила, что именно она несет ответственность за тяжелое состояние артиста, поскольку своевременно не вызвала скорую медицинскую помощь.
Смерть Паши Техника4 апреля 2025 года состояние Паши Техника резко ухудшилось. Сначала музыкант пережил клиническую смерть. Позже врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть.
На момент смерти артисту было 40 лет. В день рождения музыканта, когда ему должен был исполниться 41 год, Ева Карицкая посвятила бывшему супругу эмоциональную публикацию.
«Сегодня тебе исполнился бы 41 год. Наша жизнь была как фильм — сумасшедшая и яркая. Я ни о чем не жалею, это была наша непростая и веселая жизнь. Очень скучаю и люблю тебя. Мы всегда признавались друг другу в любви, несмотря на трудности, и оставались единым целым», — написала она.После смерти тело музыканта доставили из Таиланда в Москву. 9 апреля, после транспортировки, организаторы сообщили, что церемония прощания состоится 11 апреля. Проститься с артистом решили в храме Петра и Павла в Лефортове, после чего его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
На церемонию пришли сотни поклонников рэпера. По некоторой информации, число собравшихся достигло примерно пяти тысяч человек. Из-за большого количества людей территорию возле храма пришлось закрыть.
Во время прощания сотрудники правоохранительных органов начали задерживать некоторых посетителей, которые нарушали общественный порядок. Жители соседних домов также жаловались, что подростки собирались большими компаниями и разрисовывали стены зданий.
Как сын Паши Техника узнал о смерти отцаПосле смерти музыканта Ева Карицкая рассказала, как сообщила шестилетнему сыну Ивану о случившемся. По словам бывшей супруги рэпера, она объяснила мальчику, что его отец тяжело болел, а теперь находится на небесах.
«Я объяснила Ванюше, что папа болел и теперь находится на небесах — он умер. Мы немного поплакали, но, в целом, он отреагировал довольно спокойно… Без сильной истерики», — поделилась она.Несмотря на непростые отношения с бывшей супругой, Паша Техник искренне любил своего сына и заранее позаботился о его будущем. При жизни музыкант инвестировал значительные средства в недвижимость. В его собственности находилась квартира в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей.
Кроме того, рэпер владел недвижимостью в районах Перово и Некрасовка. Общая стоимость этих объектов недвижимости оценивается примерно в 10 миллионов рублей.