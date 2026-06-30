SHAMAN о конфликте Егора Крида с Мизулиной: «Мне не с руки воевать с ребёнком»
SHAMAN назвал Егора Крида ребёнком из-за конфликта с Мизулиной
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) объяснил, почему не стал публично вступаться за Екатерину Мизулину в её конфликте с рэпером Егором Кридом. Слова артиста цитирует «Стархит».
В прошлом году противостояние между Мизулиной Кридом оказалось в центре внимания публики. Музыкант не сдерживал эмоций и жёстко высказывался в адрес общественного деятеля. Как выяснилось, Екатерина показывала супругу спорные посты, но он счёл их чересчур эмоциональными и незрелыми.
«Вы же понимаете, что мне, взрослому мужчине, не с руки идти на конфронтацию и воевать с ребенком. А то можно ненароком зависимость подцепить. Например, начать рекламировать онлайн-казино на многочисленную аудиторию после той ужасной трагедии в "Крокус Сити". Интернет ведь помнит все», — заявил SHAMAN.
Противостояние Мизулиной и Крида тянется не первый год. Всё началось с претензий главы Лиги безопасного Интернета к артисту из‑за рекламы онлайн‑казино, позже она стала критиковать и его блогерскую активность.
Очередной виток конфликта случился после концерта Крида в «Лужниках». Во время исполнения трека «Мне тебя мало» артист вместе с одной из танцовщиц показал на сцене достаточно откровенный номер, что вызвало резкое недовольство Мизулиной. Она заявила о намерении инициировать проверку выступления.