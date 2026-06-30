Концерт Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья певца
Концерт заслуженного артиста РФ Николая Носкова, запланированный на 1 июля в Москве, отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом пишет РИА Новости.
Мероприятие должно было пройти в Зеленом Театре ВДНХ. В опубликованном сообщении в личном блоге артиста говорится, что в настоящее время Носкову важно поберечь здоровье.
Директор Николая Носкова Александр Качан рассказал корреспонденту ТАСС, что возобновление концертной деятельности певца зависит от его здоровья. Пока неизвестно, когда поклонники смогут вновь увидеть его на сцене. Представители исполнителя также проинформировали, что возврат билетов возможен через того же оператора, у которого они были приобретены.
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