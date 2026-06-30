Концерт Носкова в Москве отменили из-за состояния здоровья певца

30 июня 2026, 09:06

Директор Николая Носкова заявил, что речи о возобновлении концертов пока нет

Николай Носков (Фото: Telegram @nikolaynoskov_official)

Концерт заслуженного артиста РФ Николая Носкова, запланированный на 1 июля в Москве, отменен из-за состояния здоровья артиста. Об этом пишет РИА Новости.