Асхаб Тамаев купил Bugatti Veyron с криминальной историей, а не у Роналду
Блогер Асхаб Тамаев приобрёл Bugatti Veyron не у Криштиану Роналду, как говорил подписчикам, а у человека с уголовным прошлым. Источник называет прежним владельцем дагестанца Тимура Ахмедова, чьё имя связывали с финансовой пирамидой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Ахмедов купил гиперкар в 2013 году на деньги, полученные от схемы с обманом вкладчиков. Позже суд назначил ему семь лет колонии. Во время следствия мужчина попросил знакомого спрятать автомобиль на подземной парковке одного из жилых комплексов в Москве. При этом в Дагестане машину числили в розыске. После выхода на свободу Ахмедов уехал за границу. В начале года редкий Bugatti выставили на продажу за 130 млн рублей. По версии SHOT, Тамаев выкупил машину, сменил её внешний вид, оклеил кузов плёнкой и оформил салон в стиле CR7. После этого блогер заявил, что заплатил за автомобиль 9 млн долларов, или примерно 693 млн рублей, и якобы получил его от знаменитого футболиста.
Тамаев показывал аудитории футбольную форму и мяч, называя их подарками от представителей Роналду. Однако журналисты нашли магазин, где купили эти вещи. Там сообщили, что футболку за 16 900 рублей и мяч за 15 900 рублей приобрёл один покупатель.
Bugatti Veyron — это один из самых известных гиперкаров в мире, выпускавшийся французской маркой Bugatti с середины 2000-х. Этот автомобиль стал настоящим символом скорости, роскоши и передовых технологий, поскольку в момент своего появления поражал не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Veyron оснащался мощным двигателем W16 с четырьмя турбинами, благодаря которому развивал более 1000 лошадиных сил и мог разгоняться до скорости свыше 400 км/ч. Для своего времени это был настоящий прорыв в автомобильной индустрии.
Особую известность Bugatti Veyron получил благодаря тому, что сумел объединить невероятную мощность с комфортом и качеством отделки премиального уровня. Несмотря на экстремальные показатели, автомобиль оставался удобным и управляемым, что делало его уникальным среди других суперкаров. Veyron выпускался в нескольких версиях, включая открытые и более мощные модификации, каждая из которых подчеркивала престиж марки. Даже спустя годы после завершения производства эта модель остается легендой и считается одним из самых впечатляющих автомобилей в истории.
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