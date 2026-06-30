Асхаб Тамаев купил Bugatti Veyron с криминальной историей, а не у Роналду

30 июня 2026, 10:03

Фото: iStock/algre

Блогер Асхаб Тамаев приобрёл Bugatti Veyron не у Криштиану Роналду, как говорил подписчикам, а у человека с уголовным прошлым. Источник называет прежним владельцем дагестанца Тимура Ахмедова, чьё имя связывали с финансовой пирамидой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.