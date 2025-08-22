22 августа 2025, 12:34

Равшана Куркова (фото: Instagram* / rav_shana)

22 августа 2025 года российской актрисе театра, кино и дубляжа, а также продюсеру Равшане Бахрамовне Курковой (в девичестве Матчанова) исполняется 45 лет. Она известна зрителям по десяткам ролей в кино и сериалах, а также как телеведущая. О том, как она живет сегодня и о ее личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Равшаны Курковой: детство и образование Карьера и фильмы с Равшаной Курковой Личная жизнь Равшаны Курковой Дети Равшаны Курковой Равшана Куркова сейчас

Биография Равшаны Курковой: детство и образование

«Она человек старой закалки, всю жизнь проработала акушером-гинекологом, воспитала троих детей, прошла войну, но при этом осталась наивным и удивительно добрым человеком», — вспоминала Куркова.

Равшана Куркова (фото: Instagram* / rav_shana)



«Когда я переехала в Москву, первые три года плакала: очень хотелось обратно в Ташкент, потому что ни друзей, ни родных здесь у меня не было. Но потом потихоньку появился свой круг близких, любимые места, свое дело, и Москва для меня преобразилась», — рассказывала она.

Карьера и фильмы с Равшаной Курковой

«Про любовь»;

«Нуреев. Белый ворон»;

«Балканский рубеж»;

«А у нас во дворе...»;

«Барвиха»;

«Звоните ДиКаприо!».

Личная жизнь Равшаны Курковой

Равшана Куркова (фото: Instagram* / rav_shana)

Дети Равшаны Курковой

«Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим», — говорила артистка.

Равшана Куркова (фото: Instagram* / rav_shana)



Равшана Куркова сейчас