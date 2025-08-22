Выкидыш, два развода и долгожданное материнство: актрисе Равшане Курковой 45 лет. Как сегодня живет артистка
22 августа 2025 года российской актрисе театра, кино и дубляжа, а также продюсеру Равшане Бахрамовне Курковой (в девичестве Матчанова) исполняется 45 лет. Она известна зрителям по десяткам ролей в кино и сериалах, а также как телеведущая. О том, как она живет сегодня и о ее личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Равшаны Курковой: детство и образованиеРавшана Куркова родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте в семье актеров. Ее отец — театральный актер Бахрам Матчанов, мать — актриса и режиссер Рано Кубаева. Однако родители развелись, когда Равшана была маленькой. Маме приходилось много работать, поэтому воспитанием девочки занялась ее бабушка.
«Она человек старой закалки, всю жизнь проработала акушером-гинекологом, воспитала троих детей, прошла войну, но при этом осталась наивным и удивительно добрым человеком», — вспоминала Куркова.В школе будущая актриса училась хорошо. Кроме того, она ходила на занятия в музыкальную школу имени Успенского. Однако сама она хотела заниматься балетом, но из-за высокого роста планам не суждено было исполниться.
В конце 1990-х годов Равшана переехала в Москву и поступила на филологический факультет МГУ.
«Когда я переехала в Москву, первые три года плакала: очень хотелось обратно в Ташкент, потому что ни друзей, ни родных здесь у меня не было. Но потом потихоньку появился свой круг близких, любимые места, свое дело, и Москва для меня преобразилась», — рассказывала она.После окончания университета работала редактором и помощником режиссера на телевидении, одновременно изучала режиссуру и брала уроки актерского мастерства.
Карьера и фильмы с Равшаной КурковойДебют на экране состоялся, когда актрисе было всего 12 лет — она снялась в узбекской артхаусной драме «Тайна папоротников». В России первая заметная работа Равшаны Курковой — роль в сериале «Воровка-2. Счастье напрокат» (2002).
Сегодня в фильмографии Равшаны Курковой более 50 работ. Среди самых известных фильмов и сериалов:
- «Про любовь»;
- «Нуреев. Белый ворон»;
- «Балканский рубеж»;
- «А у нас во дворе...»;
- «Барвиха»;
- «Звоните ДиКаприо!».
Личная жизнь Равшаны КурковойЛичная жизнь актрисы не раз становилась предметом обсуждений в СМИ. Первым супругом актрисы был фотограф Семен Курков, с которым она познакомилась во время учебы. В браке случилась трагедия — выкидыш. Это стало испытанием для обоих и привело к разводу. Фамилию мужа актриса решила оставить.
Второй муж Равшаны Курковой — актер Антон Ткаченко. Их союз длился с 2004 по 2008 год. Супруги развелись из-за того, что Антон часто пропадал в ночных клубах и не хотел детей.
После этого актриса несколько лет жила в гражданском браке с продюсером Ильей Бачуриным. Пара часто появлялась вместе на публике и светских мероприятиях, но до официальной свадьбы дело не дошло.
Дети Равшаны КурковойВ 2021 году актриса призналась, что уже год является мамой сына Гаспара. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян, совладелец боксерского клуба. Однако вскоре после рождения ребенка пара рассталась.
Весной 2023 года Куркова сообщила о рождении дочери Самиры. Имя отца девочки актриса не раскрывает.
«Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим», — говорила артистка.
Равшана Куркова сейчасНесмотря на материнство, актриса продолжает активно работать в кино и на телевидении. Весной 2024 года Куркова дебютировала в качестве продюсера в комедийном сериале «Место под солнцем», где также исполнила главную роль. В том же году стартовали съемки телешоу «Суперниндзя. Дети», где она стала ведущей вместе с Димой Масленниковым и Василием Артемьевым.
Летом 2024 года состоялась премьера комедии «Не одна дома», в которой актриса сыграла маму главной героини.