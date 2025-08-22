«Тряхнуть стариной и вернуться»: Лазарев и Кудрявцева заговорили о скрытой страсти друг к другу и возобновлении отношений

22 августа 2025, 04:27

Лазарев заявил о шансе вновь сойтись с Кудрявцевой, раз она еще «сохнет» по нему

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* @lazarevsergey)

Сергей Лазарев заявил в личном блоге, что его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева хочет возобновить с ним отношения. При этом певец сослался на её новый клип «Медляк», записанный совместно с Екатериной Гордон, в котором он также принял участие.





Лазарев шутливо отметил, что телеведущая «всё ещё сохнет» по нему и чувства не утихли.





«Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением... Обсудим на «Новой волне», как раз ведём с Лерой открытие сезона», — написал он.

«Конечно, сохну, но людям об этом знать необязательно», — сказала звезда.