«Тряхнуть стариной и вернуться»: Лазарев и Кудрявцева заговорили о скрытой страсти друг к другу и возобновлении отношений
Лазарев заявил о шансе вновь сойтись с Кудрявцевой, раз она еще «сохнет» по нему
Сергей Лазарев заявил в личном блоге, что его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева хочет возобновить с ним отношения. При этом певец сослался на её новый клип «Медляк», записанный совместно с Екатериной Гордон, в котором он также принял участие.
Лазарев шутливо отметил, что телеведущая «всё ещё сохнет» по нему и чувства не утихли.
«Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением... Обсудим на «Новой волне», как раз ведём с Лерой открытие сезона», — написал он.Кудрявцева отреагировала на шутку с юмором. Телеведущая опубликовала фрагмент их переписки, где Лазарев просил её публично признать «потаенные» чувства. Она не стала спорить и ответила довольно просто.
«Конечно, сохну, но людям об этом знать необязательно», — сказала звезда.Напомним, что в последний месяц в интернете активно обсуждаются слухи о том, что телеведущая Лера Кудрявцева планирует развод. Звезда отправилась в Болгарию на фоне разногласий с мужем Игорем Макаровым и существует вероятность, что пара скоро разойдется.
Конфликт в семье возник, когда хоккеист сорвался на Кудрявцеву, разозлившись на нее за эмоциональные слова о его алкоголизме. Тогда она призналась, что не может больше выносить зависимость Макарова.
Многие звезды поддерживают Леру. Так, модель Алёна Кравец считает, что Кудрявцева однозначно должна уйти от человека, который приносит ей столько горя. Продюсер Сергей Дворцов придерживается схожего мнения. Однако в начале августа представитель Кудрявцевой отвергал «неизбежность» развода и указывал, что точная информация появится позже.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская