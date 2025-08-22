60-летняя Алена Апина примерила свадебное платье на отдыхе с молодым массажистом
Певица Алена Апина проводит отпуск в Грузии в компании молодого массажиста. В соцсетях уже распространились слухи о скрытом романе. К тому же, во время шоппинга с потенциальным избранником 60-летняя звезда вдруг решила примерить свадебное платье. Об этом пишет «StarHit».
Издание предполагает, что певица может готовиться к браку со своим спутником. В прошлом году она заметно омолодилась: вдруг похудела на 15 килограммов и сделал подтяжку лица. Сейчас она внимательно следит за фигурой и активно публикует фото в соцсетях.
На последних снимках артистка показала, как отдыхает в Батуми с 38-летним мужчиной. Пара тепло проводила время вместе: гуляла по улицам города, каталась на лошадях и посещала местные достопримечательности.
«Грузия. Всё очень вкусно и сказочно!», — подписывала к фотографиям звезда.
Во время шоппинга Апина примерила белое пышное мини-платье, украшенное цветами, дополнив образ диадемой и туфлями. Пара выбирала наряд вместе.
Напомним, что в 2017 году певица развелась с продюсером Александром Иратовым после 25 лет брака. Причиной расставания стали измены мужа и недостаток внимания к супруге.
«Александр гулял на стороне, я знала, но делала вид, что всего этого нет. Мне редко говорили, что я любима, красива, талантлива, что я хорошая артистка. Иратов всегда считал, что у меня всего полно — и зрителей, и поклонников, но мне хотелось, чтобы эти слова звучали от мужа. Он никогда не дарил мне цветы», — признавалась певица.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская