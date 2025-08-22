Мари Краймбрери рассказала, как ее изменило материнство

22 августа 2025, 09:07

Мари Краймбрери (Фото: Telegram @marikraimbrery)

Мари Краймбрери в личном блоге рассказала, как ее изменило материнство.





Певица призналась, что загадала стать матерью в свой прошлый день рождения, однако она не догадывалась, что ее желание уже начало сбываться за несколько недель до этого. По словам исполнительницы, близкие люди замечают, как сильно материнство изменило ее.





«Я по-прежнему очень громко смеюсь и достаточно тихо, украдкой рыдаю, оголтело защищаю своих и абсолютно не принимаю чужаков», — отметила Краймбрери.

«Я, пожалуй, от себя отстала. "Отчаянно борюсь" сменилось на "отчаянно люблю", потому что поводов счастливой возвращаться домой у меня теперь вдвое больше», — заключила Мари.