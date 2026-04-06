Выкидыш на съемках, жизнь в Чехии и возвращение в Россию: как сложилась судьба звезды «Черного ворона» Татьяны Колгановой?
Актрисе, режиссеру и телеведущей Татьяне Колгановой 7 апреля исполняется 54 года. Для миллионов россиян она навсегда осталась огненно-рыжей красавицей Татьяной Захаржевской из культового сериала «Черный ворон». За её плечами — десятки ролей в фильмах «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности» и чешское телевидение, где она стала первой русской ведущей. Но за внешним лоском головокружительной карьеры и 33-летнего брака скрывается подлинная драма: страстное желание стать мамой и горькая потеря, которая навсегда разделила её жизнь на «до» и «после». Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Татьяны КолгановойТатьяна появилась на свет в тихом молдавском городе Бельцы, в семье, далекой от софитов и камер. Её отец был военным моряком, мать работала в торговле. Казалось, что судьба артистички ей не писана, но ключевую роль сыграла бабушка. Однажды маленькая Таня разрыдалась во время фильма, и бабушка, желая успокоить внучку, бросила фразу: «Не плачь, в кино всё ненастоящее! И слезы актрисы — парафиновые». Этот аргумент вызвал обратную реакцию: девочка решила во что бы то ни стало доказать, что экранные чувства могут быть подлинными.
Путь в профессию оказался тернистым. В Санкт-Петербургский театральный институт (СПбГАТИ) её не взяли дважды — сказался южный говор и, как ни странно, мороженое. Съев перед экзаменом брикет, будущая звезда заработала ангину. Не желая сдаваться, Татьяна поступила в Институт культуры на режиссера (диплом ей, к слову, так и не выдали из-за потерянного учебника по гражданской обороне), а уже с третьей попытки всё же покорила актерский факультет академии театрального искусства. Её дебют в кино состоялся в середине 90-х с картины «Трое. Любовная история конца ХХ века», но настоящий прорыв случился, когда она уже почти отчаялась ждать.
Судьбоносный звонок и возвращение из ПрагиИнтересно, что всенародную любовь Татьяна обрела почти случайно. В какой-то момент её карьера стремительно ушла в другую сторону: будучи в Чехии, она устроилась диктором на легендарное «Радио Свобода», а затем вела программу о кино «Prologi» на чешском ТВ, войдя в историю как первая русская ведущая. Жизнь в Праге была налажена, но душа требовала драматических ролей.
И тут грянул звонок из Москвы: её приглашали на пробы в сериал «Черный ворон». Вот только время шло, а ответа не было. Отчаявшись, Татьяна кардинально сменила имидж — остригла свои знаменитые рыжие кудри и перекрасилась в брюнетку. Ирония судьбы: буквально на следующий день раздался звонок с требованием срочно вылетать на съемочную площадку — именно за рыжие волосы её и утвердили на роль. Пришлось надеть парик. Роль Татьяны Захаржевской в «Черном вороне» сделала её звездой, открыв дорогу в «Литейный», «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».
Роковая потеря на съемкахВ отличие от многих коллег, личная жизнь Колгановой — это история не про череду разводов, а про удивительное постоянство. Со своим мужем, актером и режиссером Вадимом Сквирским, она встретилась еще в институте. Вместе они уже более 30 лет, вместе эмигрировали в Чехию и вместе вернулись покорять Россию. Со стороны это выглядит как идеальный брак двух творческих людей.
Но за фасадом этого счастья скрывается тайная боль, которую пара тщательно оберегает от посторонних. Журналистам стало известно, что мечте о детях не суждено было сбыться при трагических обстоятельствах. Во время съемок сериала «Линии судьбы» Татьяна, еще не зная о своем положении, перенесла тяжелые физические нагрузки и перелеты, что привело к потере ребенка. Эта потеря стала переломным моментом.
С тех пор ни одна попытка забеременеть не увенчалась успехом. Для пары, имеющей все — любовь, признание, стабильность, невозможность иметь детей стала тем самым «привкусом горечи», который сопровождает их счастье». Сейчас, перешагнув 50-летний рубеж, Татьяна научилась жить с этой болью. В редких интервью она признается, что старается философски относиться к ситуации и не теряет надежды, веря в современную медицину.
«Не надо списывать меня со счетов. Надо молиться. Непонятно, почему всё так сложилось. Бог пока не дал мне ребёнка, но я верю. Технологии таковы в нынешнее время, что, кто его знает, я не теряю надежды родить ребёнка!» — говорила актриса в передаче «Судьба человека» в 2020 году.
Как сейчас живет актрисаНесмотря на личные трудности, профессиональная жизнь Татьяны развивается. Она активно снимается и продолжает радовать своих поклонников. В 2025 году зрители могли увидеть её в мелодраме «Круги на воде», а ранее — в семейном фильме «Мухадракон».
На 2026 год запланирован выход сериала «Фокус» с её участием. Татьяна также продолжает работать в Небольшом драматическом театре Санкт-Петербурга, демонстрируя, что возраст не мешает творческому развитию, а, напротив, открывает новые, более широкие возможности для ролей.