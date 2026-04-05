Вдова создателя Playboy теперь замужем — фото

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера, модель Кристал Харрис, снова вышла замуж. Её избранником стал гавайский предприниматель Джеймс Уорд, который организует приключенческие и фототуры. Фото свадьбы есть в соцсетях звезды.
Торжество прошло на уединённом острове Аитутаки в архипелаге Островов Кука. Пара сознательно отказалась от пышного торжества в пользу камерной церемонии вдали от светского шума.
«Мы выбрали острова Кука из-за их удаленности… нам показалось, что это идеальное место для начала этой главы нашей жизни», — поделилась знаменитость.
Для свадьбы невеста выбрала романтичное платье с кристаллами Swarovski, вдохновлённое образами сказочных принцесс. Отношения пары начались в 2024 году. По словам Кристал, именно Уорд помог ей вновь обрести радость жизни после тяжёлой утраты.
Напомним, Кристал была замужем за Хью Хефнером с 2012 года до его смерти в 2017-м. Разница в возрасте супругов тогда вызывала широкий резонанс — модели было 26 лет, а медиамагнату — 86.