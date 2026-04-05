Вдова создателя Playboy теперь замужем — фото

05 апреля 2026, 17:48

Вдова создателя Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис теперь замужем

Кристал Харрис (Фото: Instagram*/crystalmharris)

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера, модель Кристал Харрис, снова вышла замуж. Её избранником стал гавайский предприниматель Джеймс Уорд, который организует приключенческие и фототуры. Фото свадьбы есть в соцсетях звезды.





Торжество прошло на уединённом острове Аитутаки в архипелаге Островов Кука. Пара сознательно отказалась от пышного торжества в пользу камерной церемонии вдали от светского шума.





«Мы выбрали острова Кука из-за их удаленности… нам показалось, что это идеальное место для начала этой главы нашей жизни», — поделилась знаменитость.