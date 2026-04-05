Вдова создателя Playboy теперь замужем — фото

Вдова создателя Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис теперь замужем
Кристал Харрис

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера, модель Кристал Харрис, снова вышла замуж. Её избранником стал гавайский предприниматель Джеймс Уорд, который организует приключенческие и фототуры. Фото свадьбы есть в соцсетях звезды.



Торжество прошло на уединённом острове Аитутаки в архипелаге Островов Кука. Пара сознательно отказалась от пышного торжества в пользу камерной церемонии вдали от светского шума.

«Мы выбрали острова Кука из-за их удаленности… нам показалось, что это идеальное место для начала этой главы нашей жизни», — поделилась знаменитость.

Для свадьбы невеста выбрала романтичное платье с кристаллами Swarovski, вдохновлённое образами сказочных принцесс. Отношения пары начались в 2024 году. По словам Кристал, именно Уорд помог ей вновь обрести радость жизни после тяжёлой утраты.

Джеймс Уорд и Кристал Харрис

Напомним, Кристал была замужем за Хью Хефнером с 2012 года до его смерти в 2017-м. Разница в возрасте супругов тогда вызывала широкий резонанс — модели было 26 лет, а медиамагнату — 86.
