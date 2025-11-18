18 ноября 2025, 18:10

Ирина Пегова

47-летняя российская актриса Ирина Пегова вызывает у многих зрителей положительные эмоции. Несмотря на то, что в её жизни было немало трагедий, включая борьбу с лишним весом и выкидыш, она всегда остаётся лучезарной. Подробности о жизни знаменитости — в материале «Радио 1».





Биография Ирины Пеговой

«Я для тебя экзамены сдала и поступила», — рассказала матери будущая звезда, в результате выбрав училище.

Карьера

Ирина Пегова

Личная жизнь Ирины Пеговой

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов

«Моя первая беременность окончилась трагично», — вспоминала актриса.

«Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло. Это было нормально для недоразвитого мужчины, которого, увы, отец не успел научить, как себя вести», — поделился он.

«Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — сказала Ирина на шоу «Однажды» на НТВ.

Резкое похудение Ирины Пеговой

Ирина Пегова сегодня

Ирина Пегова



«В нашей стране это не влияет ни на количество ролей, ни на гонорары, а только на место на кладбище», — заявила она.