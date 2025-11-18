Выкидыш, резкое похудение на 30 кг и роман с молодым актером: трагедии Ирины Пеговой. Как сейчас живет актриса?
47-летняя российская актриса Ирина Пегова вызывает у многих зрителей положительные эмоции. Несмотря на то, что в её жизни было немало трагедий, включая борьбу с лишним весом и выкидыш, она всегда остаётся лучезарной. Подробности о жизни знаменитости — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Пеговой
Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 года в Выксе, Нижегородской области. С юных лет она занималась различными видами спорта, включая легкую атлетику, лыжи, фигурное катание, плавание, фехтование и конный спорт. Отец мечтал, что дочь станет выдающейся спортсменкой, а мать видела ее в роли металлурга.
С детства Ирина посещала музыкальную школу, где обучалась игре на скрипке. В старших классах у нее проявился талант к пению, и девушка решила посвятить себя вокалу. Для улучшения сценических навыков она начала выступать на различных площадках, посещая вокальную студию.
После окончания школы Пегова хотела поступить в театральный вуз, но родители настояли на получении более «практичного» образования. В 1995 году Ирина поступила в Нижегородский политехнический институт, но параллельно подала документы в Нижегородское театральное училище, где ее наставником стал Василий Богомазов.
«Я для тебя экзамены сдала и поступила», — рассказала матери будущая звезда, в результате выбрав училище.
В 1996 году Ирина Пегова и её однокурсники имели возможность увидеть, как работают актеры «Мастерской Петра Фоменко». Их игра произвела на девушку сильное впечатление, а сам Фоменко обратил внимание на начинающую актрису. После этого она решила продолжить обучение в ГИТИСе. Ирина бросила все дела и отправилась в Москву, где успешно сдала экзамены и поступила на факультет режиссуры.
Пегова проучилась в ГИТИСе до 2001 года, после чего её приняли в труппу «Мастерской Петра Фоменко».
Карьера
В «Мастерской Петра Фоменко» Ирину сразу ввели в несколько постановок. В частности, ей досталась роль Анфисы Тихоновны в спектакле «Волки и овцы». В постановке «Война и мир» она играла Соню, а позже — Лизу.
Однако одной из самых ярких работ артистки стала роль судомойки Ирмы в спектакле «Безумная из Шайо». По словам Пеговой, она была счастлива работать с Фоменко, но покинула его театр в 2006 году.
В том же году Ирина присоединилась к труппе театра Олега Табакова, где сразу же сыграла Соню в «Дяде Ване». За эту роль она была удостоена премии «Золотая маска». Впоследствии актриса участвовала в таких постановках, как «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Жена» и «Рассказ о счастливой Москве».
С 2006 года Ирина Пегова служит в МХТ имени Чехова, где продолжает свою творческую деятельность.
В кино знаменитость дебютировала в 2002 году, снявшись в фильме «Спартак и Калашников». Широкую известность она получила после выхода драмы «Прогулка», где исполнила главную роль Ольги. За эту работу Пегову наградили премией «Золотой орёл» и призом фестиваля «Окно в Европу» в номинации «Лучшая женская роль».
На сегодняшний день в её фильмографии более 120 проектов, среди которых «Зоя», «Пять невест», «Маша в законе», «Одинокие сердца», «Танкисты своих не бросают», «Экипаж», «Акушерка», «Ёлки», «Беспринципные» и другие.
Личная жизнь Ирины Пеговой
Ирина Пегова состояла в браке с коллегой Дмитрием Орловым, их свадьба состоялась в 2005 году.
Через год после заключения брака у пары появилась дочь Татьяна. До рождения дочери артистка пережила выкидыш.
«Моя первая беременность окончилась трагично», — вспоминала актриса.
В программе «Судьба человека» Дмитрий Орлов признался, что не поддержал жену в тот тяжелый момент.
«Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло. Это было нормально для недоразвитого мужчины, которого, увы, отец не успел научить, как себя вести», — поделился он.
В 2011 году Пегова и Орлов расторгли брак. По словам актера, их отношения остаются напряженными, и они общаются только по вопросам, касающимся дочери.
«Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — сказала Ирина на шоу «Однажды» на НТВ.
В июле этого года Пегова в своем блоге поделилась фотографией с Сергеем Мариным, сделанной во время их отдыха в Турции. Как оказалось, 47-летняя актриса уже два года встречается с 37-летним актером, с которым познакомилась на съемках сериала «Царская прививка». Фанаты считают, что между звездами действительно возникла особенная связь.
Резкое похудение Ирины Пеговой
Ирина Пегова всегда была известна как пышная девушка. Актриса долгие годы поддерживала этот образ, но в 2015 году решила изменить свою жизнь и начала худеть. Всего за три месяца ей удалось сбросить почти 30 кг. Её цель была сбросить ещё 7 килограммов, чтобы при росте 155 сантиметров достичь идеальных параметров.
Многие утверждают, что такого результата невозможно достичь только с помощью диет и говорят о возможной пластической операции. Однако Ирина подчёркивает, что выдающиеся формы остались при ней, и она активно демонстрирует пышный бюст в открытых нарядах. Звезда отрицает слухи о хирургическом вмешательстве, утверждая, что всё дело в диетах и спорте.
Ирина Пегова сегодня
Ирина Пегова активно продолжает свою творческую карьеру. Она работает в МХТ имени Чехова, участвует в гастрольных спектаклях и снимается в кино. В 2025 году артистка появилась в фильмах «Беспринципные в Питере», «Злые люди», «Один хороший день» и спортивной драме «Финал». В ноябре на экраны выйдет фильм «Авиатор», в котором также снимается актриса.
В апреле 2024 года Пегова была удостоена звания народной артистки России. По ее словам, этот статус практически ни на что не влияет.
«В нашей стране это не влияет ни на количество ролей, ни на гонорары, а только на место на кладбище», — заявила она.
В Москве Ирину Пегову можно увидеть в следующих спектаклях: «Жил. Был. Дом», «Таланты и поклонники», «Ниоткуда с любовью», «Авлабар, или Новая Ханума».