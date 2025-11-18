«Операция и спицы»: 6-летняя дочь фигуристки Ирины Слуцкой сломала плечо на батуте

18 ноября 2025, 14:55

Ирина Слуцкая обвинила в травме дочери безответственную няню

Ирина Слуцкая (Фото: Instagram* / @slutskayaofficial)

Известная фигуристка Ирина Слуцкая в эфире шоу «Звёзды сошлись» рассказала о неприятном инциденте: её шестилетняя дочь Кира получила серьёзную травму из-за халатности няни.





Произошло это около года назад, когда девочка играла на батуте и получила сложный перелом плечевой кости со смещением и осколками. Фигуристка узнала о происшествии от своей матери, которая заметила, что ребёнок жалуется на боль.



