«Операция и спицы»: 6-летняя дочь фигуристки Ирины Слуцкой сломала плечо на батуте
Ирина Слуцкая обвинила в травме дочери безответственную няню
Известная фигуристка Ирина Слуцкая в эфире шоу «Звёзды сошлись» рассказала о неприятном инциденте: её шестилетняя дочь Кира получила серьёзную травму из-за халатности няни.
Произошло это около года назад, когда девочка играла на батуте и получила сложный перелом плечевой кости со смещением и осколками. Фигуристка узнала о происшествии от своей матери, которая заметила, что ребёнок жалуется на боль.
«Операция и спицы. Я говорю: "А где была наша помощница?". А мы потом начали по камерам смотреть, она спокойно сидела в телефоне, что-то ела, а дети прыгали на батуте», — поделилась Слуцкая.Няня была немедленно уволена без выплаты зарплаты, а Слуцкая подчеркнула, что в первый раз в жизни даже не заплатила за услуги.