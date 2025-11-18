«Хочется развернуться с левой»: Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о квартире
Певец Александр Розенбаум разозлился на журналиста из-за вопроса о квартире
Певец и музыкант Александр Розенбаум вышел из себя после вопроса журналиста о чучелах насекомых в его «гнездышке». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Народный артист высказал предположение, что журналист называет своё место жительства таким образом, и отметил, что у него самого — квартира.
«Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое «гнездышко», мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да?» — сказал певец и добавил, что не будет этого делать.
Розенбаум сообщил, что собирает бабочек в память о брате. Исполнитель развесил их в комнате, посвящённой родственнику.