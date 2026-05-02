Карина Кросс и её муж раскрыли необычную фамилию для будущего ребёнка
Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) и её супруг, хоккеист Марк Рудаковский, посетили новый выпуск шоу «Кстати», где раскрыли необычную фамилию для будущего ребёнка.
Ведущие программы спросили у молодожёнов, под какой фамилией они теперь живут. Карина призналась, что оставила свою девичью фамилию Кросс. При этом пара планирует дать будущему ребёнку двойную фамилию.
«Ну, у ребёнка мы двойную сделаем: Рудаковский-Лазарьянц. Ещё и Маркович будет», — поделился деталями Рудаковский.Таким образом, малыш получит фамилию, объединяющую фамилии обоих родителей, и отчество отца. Пара не уточняет, ожидают ли они уже появления наследника или только строят планы на будущее.
Накануне Карина Кросс ответила на критику её союза с Марком Рудаковским.