Карина Кросс и её муж раскрыли необычную фамилию для будущего ребёнка

Супруг Карины Кросс объявил о двойной фамилии для их будущего ребёнка

Карина Лазарьянц (Фото: Telegram @krossnewsss)

Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) и её супруг, хоккеист Марк Рудаковский, посетили новый выпуск шоу «Кстати», где раскрыли необычную фамилию для будущего ребёнка.





Ведущие программы спросили у молодожёнов, под какой фамилией они теперь живут. Карина призналась, что оставила свою девичью фамилию Кросс. При этом пара планирует дать будущему ребёнку двойную фамилию.

«Ну, у ребёнка мы двойную сделаем: Рудаковский-Лазарьянц. Ещё и Маркович будет», — поделился деталями Рудаковский.