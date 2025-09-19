Вынес приговор Пугачевой, раскрыл тайну смерти сына и поддержал СВО: как сейчас живет секс-символ советского кино Борис Галкин
Заслуженный артист России Борис Галкин остается в центре внимания не только благодаря новым ролям, но и провокационным высказываниям. Его поддержка спецоперации и беспощадная критика Аллы Пугачевой раскололи поклонников, а личная жизнь артиста омрачена трагедией, которую он до сих пор считает загадочным убийством. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография и карьера Бориса Галкина: от Щуки до «Зоны особого внимания»Борис Сергеевич Галкин родился 19 сентября 1947 года в Ленинграде, но детство и юность провел в Риге. Его страсть к актерству привела его в Москву, где он блестяще окончил Театральное училище им. Щукина. Широкую известность и звание секс-символа своего времени Галкин получил после роли десантника лейтенанта Тарасова в культовом фильме «В зоне особого внимания» (1977). Эта работа определила его амплуа — сильного, волевого героя. Он закрепил успех в продолжении — фильме «Ответный ход» (1981).
Позже актер блеснул многогранностью в таких картинах, как «Зеркало для героя», «Мы из будущего», «Рой», а всего его фильмография насчитывает более 80 работ. Галкин проявил себя и как режиссер, сняв ленты «22 июня, ровно в 4 часа…», «Мужской талисман» и «Черный клоун».
Неразгаданная смерть сына — Владислава ГалкинаЛичная жизнь Галкина — это не только бурные романы и три брака, но и настоящая драма. Его первый союз с актрисой Ириной Печерниковой продлился недолго. Во втором браке с художницей Еленой Демидовой Галкин усыновил ее двоих детей — Владислава и Марию. Именно судьба приемного сына, талантливого актера Владислава Галкина, стала самой болезненной темой.
Актер до сих пор не смирился с официальной версией смерти звезды фильма «ДМБ». Он публично заявляет, что его «сына убили», и приводит шокирующие подробности той ночи: кровь на стене, коньяк и два бокала с томатным соком (напитком, который Влад ненавидел). Галкин обвиняет следствие в халатности, утверждая, что анализ загадочной крови на бокале так и не был взят. Эта тайна уже более десяти лет остается открытой раной для артиста.
Сейчас Галкин счастлив в третьем браке с певицей Инной Разумихиной, которая младше его на 26 лет. В 2017 году, когда актеру было 70 лет, у пары родилась дочь Анна — его первый биологический ребенок.
Позиция Бориса Галкина по СВОВ отличие от многих коллег, Галкин занял бескомпромиссную позицию по вопросу СВО. С 2014 года артист регулярно выступает с концертами в Донбассе. Его слова о том, что Запад готовил из Украины «плацдарм для удара по России», и что страна неминуемо получила бы «нож в бок», вызывают жаркие споры. Актер сознательно пошел на разрыв многолетних связей, заявив: «Если ты оскорбляешь мою родину, все, ты для меня становишься непримиримым противником».
Галкин о Пугачевой — «Игра на крови»Самый громкий скандал вызвала оценка Галкина поведения Аллы Пугачевой. Он обрушился на Примадонну с уничтожающей критикой, обвинив ее в «человеческой дряхлости» и «игре на крови». По его мнению, высказывания певицы — это не искренняя позиция, а жалкая попытка снискать одобрение на Западе, лишенная сострадания и понимания происходящего.
Как сейчас живет и чем занят Борис ГалкинНесмотря на скандалы и почтенный возраст, Борис Галкин ведет активную творческую и общественную жизнь. Он продолжает служить в театре, занят в популярной постановке «Веселый солдат». Кинематограф также не остается без внимания: в 2023 году зрители увидели его в фильмах «Мой друг нерпа», «Отставник. Защита Дедова», «Крылья» и «СольФасоль». В ближайшее время ожидается премьера мини-сериала «Страх» с его участием.
Галкин ведет насыщенную жизнь, совмещая съемки, театр и поддержку российских военных, оставаясь одной из самых неоднозначных и обсуждаемых фигур в отечественном шоу-бизнесе.