«Перестала быть аниматором»: Наталья Подольская призналась, что избавилась от чувства необходимости развлекать сыновей

19 сентября 2025, 03:05

Наталья Подольская призналась, что избавилась от стресса из-за материнства

Наталья Подольская, Владимир Пресняков с детьми Артемием и Иваном (Фото: Instagram* @ nataliapodolskaya)

Певица Наталья Подольская поделилась откровенными размышлениями о материнстве. Недавно она изменила свое отношение к «роли мамы». Об этом артистка заявила в личном блоге, выкладывая новые фотографии с сыновьями.





43-летняя исполнительница уже 15 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает двух сыновей — десятилетнего Артемия и четырехлетнего Ивана, и считается одним из самых идеальных союзов в мире шоу-бизнеса России.





«Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит», — говорила о любимом Наталья.

Наталья Подольская с детьми Артемием и Иваном (Фото: Instagram*@ nataliapodolskaya)



«Внутренне я перестала быть аниматором 24/7», — пояснила Подольская.

«Иногда достаточно просто быть рядом», — добавила звезда.