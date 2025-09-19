«Перестала быть аниматором»: Наталья Подольская призналась, что избавилась от чувства необходимости развлекать сыновей
Наталья Подольская призналась, что избавилась от стресса из-за материнства
Певица Наталья Подольская поделилась откровенными размышлениями о материнстве. Недавно она изменила свое отношение к «роли мамы». Об этом артистка заявила в личном блоге, выкладывая новые фотографии с сыновьями.
43-летняя исполнительница уже 15 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает двух сыновей — десятилетнего Артемия и четырехлетнего Ивана, и считается одним из самых идеальных союзов в мире шоу-бизнеса России.
«Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит», — говорила о любимом Наталья.Однако вчера она призналась, что очень долго адаптировалась к роли мамы. «Перелом» в отношении к материнству случился лишь недавно. Этим летом артистка осознала, что больше не испытывает стресса от материнства.
«Внутренне я перестала быть аниматором 24/7», — пояснила Подольская.Она рассказала о новой философии: теперь, когда дети говорят, что им скучно, она делает «сопереживающее лицо» и просит ребят «поскучать еще немного». И те действительно входят в положение матери — без труда находят, чем заняться.
«Иногда достаточно просто быть рядом», — добавила звезда.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская