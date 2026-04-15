«Ничего не стоит»: звезда «Орла и решки» Ивакова разочаровалась в духовных практиках

15 апреля 2026, 14:30

Телеведущая Мария Ивакова раскритиковала ретриты и «псевдопросветленных»

Телеведущая и актриса Мария Ивакова откровенно высказалась в соцсетях о духовных практиках и ретритах, признавшись, что со временем разочаровалась в этом направлении.





Звезда шоу «Орёл и решка» рассказала, что сама долгое время путешествовала по таким странам, как Индия, Непал и Бали, где знакомилась с различными духовными практиками и ритуалами. Однако полученный опыт заставил её пересмотреть взгляды.



По мнению Иваковой, многие люди используют духовность как способ ухода от реальной жизни и ответственности. Она раскритиковала популярные ретриты, особенно те, которые ориентированы на «успешных» людей.





«Люди годами "прорабатывают" деньги. Что бы деньги появились, нужно работать... Духовность оказалась достаточно удобной формой для бегства от материальной жизни. Я не считаю, что духовность — плохо, но духовность без реальной жизни ничего не стоит», — отметила телеведущая.