«Отекаешь»: Любовь Успенская назвала главного врага стройности после праздников

15 апреля 2026, 13:14

Любовь Успенская назвала алкоголь главной причиной отёков и лишнего веса

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская рассказала, как ей удаётся сохранять стабильный вес даже после праздников.





В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская отметила, что во время застолий отказывается от жирной еды и сладостей.

«Но самое главное, чего стоит избегать, так это алкогольные напитки. От них ты отекаешь, а наутро болит голова. Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников», — заметила она.

«Обычный рацион у меня тоже состоит из блинчиков с творогом, салатов. Много свежих продуктов, мало мучного и жареного», — сказала артистка.