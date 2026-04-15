«Отекаешь»: Любовь Успенская назвала главного врага стройности после праздников
Любовь Успенская назвала алкоголь главной причиной отёков и лишнего веса
Певица Любовь Успенская рассказала, как ей удаётся сохранять стабильный вес даже после праздников.
В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская отметила, что во время застолий отказывается от жирной еды и сладостей.
«Но самое главное, чего стоит избегать, так это алкогольные напитки. От них ты отекаешь, а наутро болит голова. Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников», — заметила она.Певица подчеркнула, что на Пасху старалась есть часто и небольшими порциями, чтобы быстро утолить голод.
«Обычный рацион у меня тоже состоит из блинчиков с творогом, салатов. Много свежих продуктов, мало мучного и жареного», — сказала артистка.